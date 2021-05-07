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非裔、西語裔特殊高中生 探討族裔不均議題

記者朱蕾／紐約報導
非洲裔和西語裔的特殊高中學生探討特殊高中學生族裔不均、如何改善等議題。(視頻截圖)
非洲裔和西語裔的特殊高中學生探討特殊高中學生族裔不均、如何改善等議題。(視頻截圖)

紐約市學生組織「青少年做主」(Teens Take Charge)6日晚舉行特殊高中論壇，來自紐約市特殊高中的非洲裔和西語裔學生表示，這兩個族裔的學生在特殊高中學生的比率太低，因為很多非洲裔和西語裔占多數的初中，缺乏資源幫助學生備考，也認為應改革以特殊高中入學考試為唯一決定因素的錄取政策。

此次論壇邀請多名特殊高中的非洲裔和西語裔學生探討特殊高中學生族裔不均、如何改善等議題。布碌崙(布魯克林)科技高中學生Roberto Quesada表示，每年只有極少數的非洲裔和西語裔學生被全市九所特殊高中錄取，今年也不例外，錄取名額中只有9%給這兩個族裔的學生。

他說，「當我準備和參加特殊高中入學考試(SHSAT)時，我意識到，這是只憑三個小時的考試就來評斷我，忽視了我在生活和學習中其他方面付出的努力」；他是當時班裡唯一錄取特殊高中的西語裔學生，沒有非洲裔學生被錄取，這也讓他再次質疑特殊高中的錄取標準。

史泰登島科技高中學生Angye Bardales表示，「我上初中時，直到特殊高中入學考試的一、兩個月前， 我才聽到『SHSAT』、『特殊高中』這些詞；若不是我的小學有很多資源，五年級時參觀了特殊高中，我幾乎不可能考入特殊高中，我的小學裡有很多白人和亞裔學生；而西語裔和非洲裔占多數的學校，學生們對特殊高中缺乏了解，也不知道這個機會。」

布朗士科學高中學生Dorothea Dwonoh表示，很多初中教的內容，與SHSAT不同；不僅學校沒有資源幫助學生備考，不少西語裔和非洲裔學生的家庭也很難負擔昂貴的補習班，導致這些學生在這項考試中沒有競爭力。「雖然我們面對的是同一個考試，但決定考試分數的高低的很多外在因素，對非洲裔和西語裔學生並不公平；我認為特殊高中入學不應只由這項考試決定，我初中裡有很多聰明的同學都沒有被錄取，因為這個考試不能展現他們的潛力。」

特殊高中 紐約市 SHSAT

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