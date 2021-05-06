曼哈頓華埠五分局警民會 局長重申仇亞零容忍

市警五分局局長張保羅(左四)表示，將持續關注和打擊轄區內的仇恨亞裔犯罪。(記者張晨／攝影)

曼哈頓華埠 轄區市警五分局5日在紐約中華公所舉行月度警民會議，同時也是局長張保羅(Paul Zangrilli)調任五分局局長兩周年的日子；他表示，還沒有機會了解社區文化就爆發了疫情 ，五分局在持續關注「偏見案件」發生的同時，也會積極幫助華埠復興，將各項犯罪數據壓至低點。

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根據五分局月度數據顯示，在過去28天中發生重竊案數量最為明顯，共有21起，同比去年的九起，上升了133.3%；張保羅表示，相比去年的疫情峰值期間的封鎖，數據也從側面說明華埠正在恢復往日的人流，民眾外出也需更加小心提防附近可疑人員，保護自身財產安全。

相比之下，入室盜竊案件則下降不少，案件數從去年的十起下降到今年的兩起，同比下降80%；他表示，同樣因為疫情防控，許多店面不得不暫停營業，所以才給許多嫌犯可乘之機。

張保羅指出，五分局不允許仇恨亞裔 的言論在社區中傳播，任何以族裔背景為由的仇恨言論都不能被原諒。

他表示，也許仍有針對亞裔犯罪的案件沒有上報，但就華埠而言，不管社區的團結程度還是警民的聯繫，都遠勝於其他社區，這也讓受到不公民眾勇敢發聲。

五分局表示，會持續對此類案件的關注，但並非所有涉及亞裔的案件都是仇恨犯罪，「有時只是兩人意見不合而發生爭執，從而引發族裔不同的言論攻擊。」五分局表示，會竭盡全力進行中立的調查，確保每起案件都能得到最公平的處理。