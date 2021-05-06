我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

就業數據不佳 股指仍創新高

英國科學家警告 印度新變種病毒傳播力更強

華埠茂比利街70號重建恐需以年計 市府：不受換市長影響

記者洪群超／紐約報導
市府代表表示，茂比利街70號重建工程進度恐需以年來度量。（DCAS提供）
市府代表表示，茂比利街70號重建工程進度恐需以年來度量。（DCAS提供）

紐約市府日前再就曼哈頓華埠茂比利街(Mulberry St.)70號大樓重建工程舉行社區會議，表示去年火災後倖存的中心樓體狀況良好，內部有歷史特色的迴旋樓梯等內飾在未來重建中有望保留；但針對社區一直追問的時間線問題，市府代表指出短期無法給出，並稱重建進度恐需「以年計算，而不是以月」，但也表示即時市府換屆，現任市長白思豪(Bill de Blasio)承諾的8000萬元重建預算應沒有影響，社區可放心。

負責該項目的市管理服務局(DCAS)執行副局長海尼斯(Quintin Haynes)及項目委託的建築師事務所，4日晚在網路社區會議上介紹茂比利街70號大樓歷史文化保存評估的報告，指出對去年大火後倖存的中心塔樓外牆、樓梯、內飾及地基、外磚牆等的仔細檢查和評估之後，認為大樓底部的褐石結構經過120多年風雨，仍質量完好，重建中保留應沒問題。

但報告也指出，之前大樓外牆所用的紅磚，如今已難找到相同建材，造價也很高，用同樣建材進行重建不切實際；不過，中心塔樓內有歷史韻味的迴旋樓梯及石雕內飾，在重建中有望保留及恢復原樣。

市府代表表示，茂比利街70號內部的迴旋樓梯等具歷史韻味的內飾，有望在重建中保留。...
市府代表表示，茂比利街70號內部的迴旋樓梯等具歷史韻味的內飾，有望在重建中保留。（DCAS提供）

當晚出席的多位華埠社區人士不斷追問市府能否提供重建時間線，指出已經過去一年多，重建工程幾乎沒有實質進度，對華埠影響重大；但海尼斯表示，市府希望讓社區能充分參與，也要徵集足夠的公眾意見，其中有些程序公示就需要90天，加上新冠疫情的影響，「如今的進度已是能達到的最快速度，並沒有延遲」。

海尼斯也說，該項目進度恐需以年來計算，而非按月；但市府了解社區的焦急，目前盡可能地推進一些舉措來減少對周邊的不良影響，譬如此前已拆除圍欄，重開部分人行道等。

也有社區民眾擔心，白思豪承諾的8000萬元重建預算，會因他今年任期結束、下屆新市長上台而受影響；海尼斯則表示，這8000萬元已編入市府未來五至十年的長期資本預算中，是有保障的。

海尼斯也說，雖然新市長對全市所有項目都有權做改變，但從歷史上看，這類項目從未因市府換屆而受影響，「此前歷任市長中，從未有人試圖去對這類項目做變動」，社區大可放心。

華埠 預算 白思豪

上一則

紅葉蛋糕味美多款 即起接受母親節預訂

下一則

曼哈頓華埠五分局警民會 局長重申仇亞零容忍

延伸閱讀

市警遭酒駕撞死 白思豪籲快通過交安法

市警遭酒駕撞死 白思豪籲快通過交安法
紐約市死亡車禍增65% 4個月70死

紐約市死亡車禍增65% 4個月70死

金尼斯和3隻熊

金尼斯和3隻熊
白思豪承諾夏天全面重啟 「新冠或變流感」

白思豪承諾夏天全面重啟 「新冠或變流感」
醜聞無需調查…白思豪批葛謨想一手遮天

醜聞無需調查…白思豪批葛謨想一手遮天

熱門新聞

37歲的外賣郎林星龍4月29日取餐外送時，被一輛北向皇后區阿斯托利亞35街的賓士車撞倒，因傷重不治身亡。(取自Gofundme網頁)

才送餐半個月 華裔外賣郎命喪車輪下

2021-05-01 02:30
全美屋主維權聯盟1日背書黃敏儀，並表示他們因政府的禁逼遷令，收不到房租，也不能趕走租霸。(記者牟蘭／攝影)

欠租金留滿屋屎 惡房客拒搬 華裔房東被迫暫住地下室

2021-05-02 02:30
用木棍將華裔男子鼻樑打斷的嫌犯。（72分局提供）

紐約華男遭搶被打斷鼻樑 還遭罵「該死的中國人」

2021-05-02 22:01
蔡樂庭(右)與同伴遭遇他人攻擊並被辱罵「Ching Chong」時，他挺身而出保護同伴。(陸女士提供)

被駡Ching Chong 華裔高中生挺身而出遭5人圍毆

2021-05-05 02:30
約有8萬名紐約市府公務員將於3日重返辦公室，這也是新冠疫情近一年以來公務員首次回辦公室上班。(市長辦公室提供)

紐約8萬公務員回辦公室 百人示威轟「政治決定」盼推遲

2021-05-03 08:50
被絆倒後猛踹，被罵「這不是中國，是美國！」紐約市再發兩起亞裔攻擊案。(記者張晨/攝影)

紐約亞裔攻擊案又增2起 女子被絆倒後遭猛踹

2021-05-05 15:09

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
比爾蓋茲離婚「非好聚好散」全家人挺梅琳達

比爾蓋茲離婚「非好聚好散」全家人挺梅琳達
6女2男租船全裸活春宮惹怒穆斯林 女模還喊：媽我紅了

6女2男租船全裸活春宮惹怒穆斯林 女模還喊：媽我紅了
百歲老人身體硬朗　長壽秘訣在此　大家刮目相看

百歲老人身體硬朗　長壽秘訣在此　大家刮目相看
曾指劉德華「不算歌手」 楊坤商演遇上大尷尬了

曾指劉德華「不算歌手」 楊坤商演遇上大尷尬了
縱橫華府半世紀 資深媒體人傅建中辭世

縱橫華府半世紀 資深媒體人傅建中辭世