華埠茂比利街70號重建恐需以年計 市府：不受換市長影響

市府代表表示，茂比利街70號重建工程進度恐需以年來度量。（DCAS提供）

紐約市府日前再就曼哈頓華埠 茂比利街(Mulberry St.)70號大樓重建工程舉行社區會議，表示去年火災後倖存的中心樓體狀況良好，內部有歷史特色的迴旋樓梯等內飾在未來重建中有望保留；但針對社區一直追問的時間線問題，市府代表指出短期無法給出，並稱重建進度恐需「以年計算，而不是以月」，但也表示即時市府換屆，現任市長白思豪 (Bill de Blasio)承諾的8000萬元重建預算 應沒有影響，社區可放心。

負責該項目的市管理服務局(DCAS)執行副局長海尼斯(Quintin Haynes)及項目委託的建築師事務所，4日晚在網路社區會議上介紹茂比利街70號大樓歷史文化保存評估的報告，指出對去年大火後倖存的中心塔樓外牆、樓梯、內飾及地基、外磚牆等的仔細檢查和評估之後，認為大樓底部的褐石結構經過120多年風雨，仍質量完好，重建中保留應沒問題。

但報告也指出，之前大樓外牆所用的紅磚，如今已難找到相同建材，造價也很高，用同樣建材進行重建不切實際；不過，中心塔樓內有歷史韻味的迴旋樓梯及石雕內飾，在重建中有望保留及恢復原樣。

市府代表表示，茂比利街70號內部的迴旋樓梯等具歷史韻味的內飾，有望在重建中保留。（DCAS提供）

當晚出席的多位華埠社區人士不斷追問市府能否提供重建時間線，指出已經過去一年多，重建工程幾乎沒有實質進度，對華埠影響重大；但海尼斯表示，市府希望讓社區能充分參與，也要徵集足夠的公眾意見，其中有些程序公示就需要90天，加上新冠疫情的影響，「如今的進度已是能達到的最快速度，並沒有延遲」。

海尼斯也說，該項目進度恐需以年來計算，而非按月；但市府了解社區的焦急，目前盡可能地推進一些舉措來減少對周邊的不良影響，譬如此前已拆除圍欄，重開部分人行道等。

也有社區民眾擔心，白思豪承諾的8000萬元重建預算，會因他今年任期結束、下屆新市長上台而受影響；海尼斯則表示，這8000萬元已編入市府未來五至十年的長期資本預算中，是有保障的。

海尼斯也說，雖然新市長對全市所有項目都有權做改變，但從歷史上看，這類項目從未因市府換屆而受影響，「此前歷任市長中，從未有人試圖去對這類項目做變動」，社區大可放心。