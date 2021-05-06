本傑明參選市主計長 獲前主計長劉醇逸支持
前紐約市主計長、州參議員劉醇逸5日宣布，他支持同儕本傑明(Brian Benjamin)參選市主計長一職；他說，兩人已有長達一年半的溝通，他相信對方憑藉專業知識以及任職州參議會收入與預算委員會主席的經歷，更能勝任這一職位。
2010年至2013年任市主計長的劉醇逸5日在皇后區公共圖書館法拉盛分館前，宣布背書州參議員本傑明參選市主計長；他表示，本傑明的工作經驗與未來計畫能勝任這一職務，幫助紐約市走出疫情重創後的陰霾。
劉醇逸說，本傑明的職業成就、社區服務經歷以及擔任州參議會收入與預算委員會(State Senate's Committee on Revenue and Budget)主席的工作經驗，將為他日後成為市主計長打下基礎。
本傑明表示，他很榮幸得到劉醇逸的背書，稱讚對方過去以及現在在不同公職崗位上為社區做出的貢獻；對於亞裔社區的資源分配，他說，若自己當選，將與劉醇逸等民選官員合作，更了解社區需求，日後為社區提供所需的預算和資源。
出生在曼哈頓哈林區的本傑明，父母來自加勒比，他在布朗大學取得公共法規學士學位，後進入哈佛大學深造，獲得工商管理碩士學位(MBA)；學成後，他返回哈林區工作，成為一名平價屋的開發商，2017年當選第30選區州參議員。
根據市競選財務局(NYC Campaign Finance Board)官網，至截稿前，有15人登記參選市主計長一職，包括現任市議長張晟(Corey Johnson)與州眾議員魏普林(David Weprin)等。
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