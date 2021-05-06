本傑明參選市主計長 獲前主計長劉醇逸支持

劉醇逸(左)5日宣布背書州參議員本傑明(右)參選市主計長。(記者牟蘭╱攝影)

前紐約市 主計長、州參議員 劉醇逸5日宣布，他支持同儕本傑明(Brian Benjamin)參選市主計長一職；他說，兩人已有長達一年半的溝通，他相信對方憑藉專業知識以及任職州參議會收入與預算 委員會主席的經歷，更能勝任這一職位。

2010年至2013年任市主計長的劉醇逸5日在皇后區公共圖書館法拉盛分館前，宣布背書州參議員本傑明參選市主計長；他表示，本傑明的工作經驗與未來計畫能勝任這一職務，幫助紐約市走出疫情重創後的陰霾。

劉醇逸說，本傑明的職業成就、社區服務經歷以及擔任州參議會收入與預算委員會(State Senate's Committee on Revenue and Budget)主席的工作經驗，將為他日後成為市主計長打下基礎。

本傑明表示，他很榮幸得到劉醇逸的背書，稱讚對方過去以及現在在不同公職崗位上為社區做出的貢獻；對於亞裔社區的資源分配，他說，若自己當選，將與劉醇逸等民選官員合作，更了解社區需求，日後為社區提供所需的預算和資源。

出生在曼哈頓哈林區的本傑明，父母來自加勒比，他在布朗大學取得公共法規學士學位，後進入哈佛大學深造，獲得工商管理碩士學位(MBA)；學成後，他返回哈林區工作，成為一名平價屋的開發商，2017年當選第30選區州參議員。

根據市競選財務局(NYC Campaign Finance Board)官網，至截稿前，有15人登記參選市主計長一職，包括現任市議長張晟(Corey Johnson)與州眾議員魏普林(David Weprin)等。