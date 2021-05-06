黃敏儀選市議員 獲紐約環保選民聯盟背書

黃敏儀獲紐約環保選民聯盟背書支持。(黃敏儀競選團隊提供)

紐約 環保選民聯盟(New York League of Conservation Voters，簡稱NYLCV)，5日宣布背書法拉盛 市議員參選人黃敏儀(Sandra Ung)，並表示，「黃敏儀長期以來一直是環保主義者，相信她會在市議會倡導環保，並為選區民眾創造更優質的環境。」

環保選民聯盟是全國性的環保組織，擁有超過200萬名會員和30個州附屬機構。紐約環保選民聯盟主席泰格(Julie Tighe)表示，黃敏儀致力於環保，支持改善和擴大社區的綠色空間、擴展近海風能，並增加更多的單車道，「這些也是我們的重點推薦，很榮幸支持她參選市議員，希望第20區選民6月22日初選為她投票」。

「很高興獲得NYLCV的背書」，黃敏儀表示，「法拉盛尤其容易受到氣候變化的威脅，選區裡許多年長者沒有空調來應對日益炎熱的夏天，社區的污水處理系統也無法應對預期的降水增加；空氣污染仍然是我們社區的主要問題，我們必須優先考慮所有居民的健康。」

黃敏儀說，若當選，她期待與NYLCV和社區成員合作，為沒有空調的民眾尋找更多可在夏季乘涼的場所，並增加對科學技術工程數學(STEM)教育的投資 ，以便幫助學生為進入新興能源行業做好準備，還會致力於提升社區的適應性、擴大綠地、保護海岸線，並投資再生能源，同時創造更多就業機會。