劉醇逸慶祝亞太裔傳統月 表彰李揚國與5亞裔青年

劉醇逸舉辦亞太裔傳統月慶祝活動，表彰多名亞裔。(視頻截圖)

州參議員劉醇逸5日晚線上舉行亞太裔傳統月慶祝活動，致敬日前去世的知名華裔攝影師李揚國 (Corky Lee)，並頒發州議會表彰給李揚國，以及多名在對抗疫情和停止仇恨亞裔 中積極發聲和行動的亞裔年輕人。

慶祝活動以一段對李揚國的採訪視頻拉開序幕，劉醇逸表示，李揚國在約半個世紀裡，用鏡頭閱盡全美華人社區變遷與亞裔民權運動，對亞裔社區及全美均作出貢獻。

劉醇逸還表彰五名亞裔年輕人，包括為亞裔平等積極發聲的布碌崙(布魯克林)學校教師Alice Tsui、緬街巡邏隊創辦人陳雅思(Teresa Ting)、紐約時報 廣場反對仇恨亞裔活動的組織者Jack Liang、Covid Foundation執行董事魏廷宇(Ben Wei)，以及在社交媒體發起助亞裔搭出租車募款活動來為無法支付出租車的人，提供資金幫助的布碌崙亞裔女子朴瑪德蘭(Madeline Park)；感謝他們勇敢站出來，幫助和維護亞裔社區。

聯邦參議員舒默(Chuck Schumer)、市議員顧雅明、皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)以及多名州參議員參加活動。舒默表示，在仇恨亞裔事件頻發之時，亞太裔傳統月更加重要，「我始終認為，紐約以及全國發展至今的關鍵之一是移民以及來自亞洲的移民，亞裔移民的價值觀、教育觀、家庭觀以及勤奮等美德，不僅幫助他們及後代實現美國夢，也有益於紐約和美國。」

舒默說，「我永遠是亞裔社區的朋友，我愛並且重視亞裔社區，很高興看到紐約的亞裔越來越多、亞裔社區越來越強大。」

州參議員史塔文斯基(Toby Stavisky)表示，「我很自豪能夠代表一個有來自世界各地民眾的選區，我們需要向年輕一代解釋和教授亞裔在美的歷史，因為曾任高中社會學老師，我知道亞裔歷史已經被忽略太久了，感謝劉醇逸提出在全州公立中、小學加入亞美歷史課程，我也很榮幸能夠成為該提案的共同提案人。」

顧雅明表示，亞太裔傳統月展現和肯定亞裔對國家的貢獻和影響，他恭喜獲表彰者，「你們是我們的社區之星。」