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布碌崙Gowanus社區規畫案 開啟公眾審查

記者顏潔恩／紐約報導
Gowanus社區土地規畫案設計概念。(市城市規畫委員會提供)
Gowanus社區土地規畫案設計概念。(市城市規畫委員會提供)

籌備超過十年的布碌崙(布魯克林)Gowanus社區土地規畫案，預計將為當地製造3500個工作機會，以及為中低收入家庭提供可負擔房源；建案目前已進入當地社區委員會審核階段；社委會呼籲民眾積極就此開發案發表意見。

根據計畫，Gowanus社區土地規畫案以建議一個更公平、綠色和健康的社區為目標，帶來8500個住房單位，其中3000個是平價屋單元，提供給年收入低於5萬1200元的家庭，還有140套供給曾是遊民的人；該建案也包括一個「綠色街區基礎設施」，包含1.5畝的公園空間，還有空地來建新公校。

不僅如此，建案也將為本地製造3500個工作機會，從藍領到高薪職位，提供包括製造產、辦公室、醫療、食品和零售相關的永久性工作；建案負責人也承諾將和市房屋局(New York City Housing Authority)保持聯繫，在公眾審查的過程中回答任何問題。

該計畫獲得市議員蘭德(Brad Lander)、李文(Stephen Levin)等人的支持；市府表示，在新冠疫情和頻發的社會問題下，社區更需要像這樣成熟的建案給居民帶來良好的生活品質，希望公眾積極發表意見，讓該案順利通過並實施，令計畫成為現實。

該計畫所涵蓋區域的布碌崙第六社區委員會和第二社區委員會現有60天的時間審查和討論該方案，接著將轉給布碌崙區長審批，再回到市城市規畫委員會(City Planning Commission)，而為了通過「統一土地使用審查程序」 (ULURP)的申請，該案還需得到市議會的表決通過；有意遞交意見的民眾，可登錄網址：nyc.gov/gowanus，了解更多詳情。

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