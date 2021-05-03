紐約市公共圖書館 10日起可入內瀏覽

公共圖書館將在5月10日恢復限時瀏覽書籍以及使用電腦服務。（圖片取自布碌崙公共圖書館臉書）

隨著疫情逐漸好轉，紐約市 公立圖書館 系統也正在恢復對外開放，市府日前宣布，從5月10日開始民眾可在限定時間內進入圖書館瀏覽書籍，也可經過提前預約後在館內使用電腦，但必須遵守社交距離與戴好口罩。

紐約市府宣布5月10日開始紐約市公共圖書館、皇后公共圖書館以及布碌崙 (布魯克林)公共圖書館系統下50多個分支機構，將部分對外開放提供服務，包括限定時間內入館瀏覽書籍和提前預約使用電腦。

紐約市公共圖書館總裁馬克思(Anthony W. Marx)說，「過去是漫長並充滿挑戰的一年，我們渴望圖書館服務能恢復正常」；重新部分開放圖書館服務，尤其是提供電腦的使用，對於家中沒有互聯網的民眾來說至關重要。

馬克思說，「我們會繼續努力，以確保在未來數周進一步開放圖書館服務，幫助紐約市向下一階段恢復邁進。」

過去圖書館是不少家庭進行學習與社交主要地點，但在新冠肺炎疫情影響下，所有公共圖書館在去年3月徹底被關閉，同年7月僅恢復路邊取書、少數辦理借書證以及線上服務。

大部分華裔使用頻繁的圖書館也均屬於此次恢復開放圖書館行列，例如布碌崙的戴克高地的McKinley分館、皇后區的雷哥公園(Rego Park)分館等。