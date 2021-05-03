主計長參選人魏普林 布碌崙8大道拜票

魏普林(左四)拜訪布碌崙8大道，獲得寇頓(左六)、柳寶枝(右二)等人支持。（記者黃伊奕╱攝影）

正在參選紐約市 主計長的紐約州眾議員 魏普林(David Weprin)2日前往布碌崙(布魯克林)8大道拜票，強調自己財政管理經驗豐富，而且熟悉華裔 社區，在特殊高中問題上一直與華裔民眾站在一起，希望此次競選能獲得華裔選民支持。

魏普林當日在州眾議員寇頓(William Colton)、布碌崙亞裔民安隊隊長柳寶枝陪同下，沿8大道挨家挨戶向華裔選民拜票；魏普林表示自己現任24選區州眾議員，包括皇后區新鮮草原、牙買加莊園等地，與華裔社區有長達20年友好關係，並一直積極保持著良好溝通。

魏普林目前是州眾議會懲教委員會主席，也是紐約州金融服務廳銀行副監督，市議員時期曾任市議會財政委員會主席；他表示，「我擁有紐約市首席財務官和財政監督人所需要的經驗和能力，會為紐約市的財務提供重要保護。」

針對近期的仇恨亞裔犯罪，魏普林表示堅決與華社站在一起，並表示日前已在州議會支持提案，希望增加資金，進一步調查與打擊仇恨亞裔犯罪；他還表示，自己不同意減少警察經費，認為確保各社區安全應是政府首要任務。

教育問題上，魏普林稱自己一直與華裔民眾站在統一戰線，反對取消特殊高中入學考試（SHSAT），認為應該確保特殊高中的優越性，並創辦更多的特殊高中，以及向更多社區提供優秀的教育資源。

寇頓當日也宣布背書魏普林，「無論是他的財政管理背景，還是他在SHSAT等議題上堅持的立場，他一直都是我在州府最佳戰友，相信也是下一屆主計長最佳人選。」

現年64歲的魏普林一直生活在皇后區，母親是古巴移民，父親來自布碌崙(布魯克林)；魏普林畢業於皇后區牙買加高中、奧伯尼紐約州立大學(SUNY Albany)以及長島霍夫斯特拉大學(Hofstra University)法學院；他於2002年至2009年任市議員，2010年起任州眾議會第24選區眾議員，代表皇后區新鮮草原、貝賽等地。

他曾於2009年參選過市主計長，但在民主黨內初選中落敗，當年的最終勝選者是劉醇逸；他表示對此次競選信心更足，「當年背書劉醇逸的組織，此次競選中都背書了我。」