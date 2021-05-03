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全市教育理事會選舉 籲家長把握機會參與

記者顏嘉瑩╱紐約報導
全市和學區教育理事會已經開放全市家長及監護人投票；圖為此前教育理事會舉行例會，華人家長發表看法。(本報檔案照)
全市和學區教育理事會已經開放全市家長及監護人投票；圖為此前教育理事會舉行例會，華人家長發表看法。(本報檔案照)

今年紐約市首次開放全市公校家長和學生合法監護人，參與每兩年一次的紐約全市和學區教育理事會(Citywide and Community Education Council，簡稱CEC)選舉，以增加家長的話語權，不過卻有不少家長不清楚學區教育理事會的結構與作用；教育專家指出，CEC是家長可以和教育高層有接觸和溝通的最佳途徑，應積極參與投票

根據市教育局(DOE)網站，教育理事會是家長和學生家庭參與學區治理的重要機構，負責促進學生的成就，就教育政策提供建議和評論，並向校長和教育政策小組提供意見，全市共有36個教育理事會。

自2019年起，參與家長已經增加了70%，今年首度開放讓更多家長能夠參與投票，根據市教育局的最新統計，截至上月30日止，就有1785名家長申請參選教育理事會委員，較兩年前的1060人有明顯增加。

市教育局在今年2月宣布開放家長及監護人投票時表示，賦予家長權力是教育局的工作核心，而如今比以往任何時候都需要家長成為孩子教育的真正夥伴在選舉向全市家長開放投票後，他們的聲音將可以直接被聽到；布碌崙(布魯克林)前20學區教育理事會委員、教育專家伍溢文(Stanley Ng)就表示，加入CEC是家長可以和教育高層有接觸和溝通的唯一途徑。

基本上，一個家庭每擁有一個就讀公校的孩子就等於擁有一票，家中愈多就讀公校的孩子，等同擁有更多發言權，每次投票最多可在理事會中選擇三個席位；另外，家長也能夠根據孩子的需求，就全市教育理事會進行投票。

在今年的選舉期間，家長可以從即日起至11日(周二)間上網投票，選出適合的理事會人選，選舉結果預計將在6月公布；新任理事會成員將在7月1日上任至2023年6月30日。

家長可登錄www.schools.nyc.gov/get-involved/families/current-education-councils-cecs，就可了解理事會結構和作用等，該網站也有包括中文在內的十種語言，提供選舉資格與常見問題等訊息。

教育局 投票 學區

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