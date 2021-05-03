法拉盛市議員參選人 呼籲為馬耀泮捐款

崔容准(左起)、尹導、朴容範、米藍達和陳海靈呼籲為馬耀泮捐款。(記者朱蕾/攝影)

61歲的拾荒華男馬耀泮(Yao Pan Ma)日前在曼哈頓哈林區無端遭襲擊至重傷昏迷，法拉盛市議員參選人尹導、陳海靈、崔容准(John Choe)、米藍達(Anthony Miranda)，以及第20選區民主黨聯盟(Democratic Coalition for Council District 20)顧問朴容範(Terence Park)，日前共同譴責仇恨犯罪 ，並鼓勵民眾通過捐款網站Go Fund Me向馬耀泮獻愛心，幫助他及其家人度過難關。

尹導表示，馬耀泮的慘劇慘絕人寰，疫情 已經給亞裔 社區帶來重創，仇恨犯罪又稱為第二種病毒在社區不斷蔓延，他呼籲通過教育改變現狀，在中小學生能夠學習和了解在美亞裔的歷史、文化、貢獻等。

陳海靈表示，抗擊疫情，抗擊的是病毒，而不是任何一個族裔，仇恨更不能消滅病毒；無論是抗擊疫情，還是社會發展，都需要各族裔社區團結。

米蘭達則表示，「任何紐約人都不應該成為仇恨犯罪的受害人，仇恨是我們共同的敵人」；崔容准說，馬耀泮靠撿拾瓶子為生，他不僅是針對亞裔的仇恨犯罪受害人，他的遭遇也顯示紐約市移民長者面臨的困境。

朴容範呼籲民眾積極為馬耀泮捐款，顯示亞裔的團結，幫助馬耀泮度過難關。