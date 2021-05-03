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疫情好轉 凌晨出行人多 舒默促地鐵恢復全天運營

記者和釗宇╱紐約報導
數據顯示，疫情期間地鐵乘坐人次急劇下滑，目前仍然比疫情前要少50%。（記者和釗宇╱攝影）
數據顯示，疫情期間地鐵乘坐人次急劇下滑，目前仍然比疫情前要少50%。（記者和釗宇╱攝影）

受新冠疫情影響，紐約市地鐵已經夜間停運消毒一年之久；聯邦參院多數黨領袖、代表紐約州的聯邦參議員舒默(Chuck Schumer)2日要求大都會運輸署(Metropolitan Transportation Authority，簡稱MTA)，立即恢復紐約市地鐵24小時運行，但手握MTA控制權的州府並未給予回應。

州長葛謨(Andrew Cuomo)去年5月新冠疫情高峰期間，下令紐約市地鐵每日凌晨1時至5時停運消毒，在今年2月改為每日凌晨2時至4時；MTA主席費伊(Patrick Foye)此前表示，等葛謨宣布疫情結束時，地鐵也將恢復24小時運營。

舒默表示，MTA應立即恢復地鐵24小時運營，目前地鐵乘客數量已經增長，同時紐約市的新冠感染數字持續下降，疫苗接種人數也在不斷上升；他說，餐館和酒吧的夜間「宵禁」也將廢除，仍然保持地鐵夜間停運是不合邏輯的，「紐約市有很多人在凌晨2到4時工作，這就是紐約市，因此地鐵那個時候也應該運營。」

數據顯示，疫情期間地鐵乘坐人次急劇下滑，目前仍然比疫情前要少50%，但日前地鐵的日乘坐人次疫情以來首次突破200萬次；舒默表示，他已為MTA爭取了數十億元的聯邦紓困資金，MTA應當為市民提供完整的運營服務，「不夜城已經從疫情中甦醒過來，地鐵也應該一樣。」

此前紐約市長白思豪(Bill de Blasio)表示，紐約市將從7月1日起完全解除疫情限制，並表示相信屆時地鐵也將恢復24小時運營；但市府並沒有權利拋開州府單方面解除疫情限制，而且MTA的控制權仍在葛謨手中；目前無論是葛謨還是MTA，都尚未宣布地鐵恢復24小時運營的具體日期，也為對舒默的要求作出回應。

乘客聯盟(Riders Alliance)總監普拉姆支持舒默的看法；他表示，地鐵夜間停運已經讓不少市民不得不乘電召車去工作，「我們需要地鐵立即回復24小時運營，呼籲州長立刻下令；這樣才能讓夜間工作的市民不用每晚再花40到60元電召車費，也不用再倒五趟公車才能通勤。」

舒默要求大都會運輸署立即恢復紐約市地鐵24小時運行。（舒默辦公室提供）
舒默要求大都會運輸署立即恢復紐約市地鐵24小時運行。（舒默辦公室提供）

紐約市 地鐵 疫情

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