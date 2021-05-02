艾美獎製作人拍紀錄片 反對華埠建監獄

張貼在華埠的施工告示沒有中文翻譯。（記者金春香／攝影）

華埠 城區監獄 土地利用案無效的判決，日前被州高等法院第一上訴庭推翻廣大反對監獄建案者決定繼續上訴；1日曾獲艾美獎的紀錄片的製作人阿爾伯特(Jon Alpert)，開始在華埠現有拘留所前拍攝監獄建案的紀錄片，希望用鏡頭記錄修建監獄對社區民眾的影響，並以此呼籲市府停止修建社區監獄。

阿爾伯特表示，他決定拍攝紀錄片，是出於失望與憤怒，從市府提出華埠監獄建案起，社區的反對浪潮就足以證明大家都不希望任何新監獄的出現，然而市府卻一意孤行不斷推進，在「堅尼路以南鄰里聯盟」(Neighbors United Below Canal，簡稱NUBC)及其他五名原告去年初在州高等法院控告市府獲得勝利後，市府方面又繼續上訴。

阿爾伯特說，自己從1968年來到紐約，就居住在華埠一帶，並在消防局舊址成立下城社區電視中心(Downtown Community Television Center)，他很清楚中央街(Center St.)一帶區域的地下水位很高，一旦拆除舊建築並重建高樓宇，很可能引發地面塌陷，他的電視中心也很可能會因為監獄建案而倒塌。

阿爾伯特在過去近40年見證和記錄了很多紐約市 發生的大事件，曾拍攝過記錄雷克島監獄犯人生活的紀錄片「Lockup」，也報導過很多國際重大歷史事件。

對於此紀錄片，阿爾伯特會採訪白街125號(125 White St.)監獄選址周圍的居民、小商家，以及那些每天在哥倫布公園內休息的華埠民眾，看他們對新監獄的修建有什麼樣的回應。

他說，如今到了讓大家知道這所監獄的真相的時候，希望通過鏡頭展現社區真正的需要，繼續向市府表達停止監獄建案的訴求，發揮一定震懾作用。

阿爾伯特(左)將拍攝華埠監獄紀錄片，希望用鏡頭阻止市府繼續推進監獄建設。（記者金春香╱攝影）

NUBC共同創辦人李卓勳(Jan Lee)表示，去年2月，他們提告市府在華埠蓋監獄違規，原本贏得有利裁決，但在市府上訴後被推翻，NUBC已於4月30日提交第一個上訴許可動議(1st Motion for Leave for Appeal)，將提出上訴。

李卓勳說，市府正在與相關公司一起做全面拆除「華埠拘留所」大樓的鑽探、探勘試驗，卻根本沒有通知周圍的商家，這種行為不能忍受。

NUBC共同創辦人馬泰(Christopher Marte)還指出，市府張貼的探勘施工告示也完全沒有中文翻譯，這對於居住在華埠附近的居民來說很不公平。