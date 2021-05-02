為亞裔社區服務第一步 越南裔青年自製300份餐送華埠

150份熱餐在布萊恩自己公寓的廚房完成。(布萊恩提供)

3月29日曼哈頓 中城一名菲律賓裔老婦在步行前往教堂服務的路上，被人無故攻擊並狠踩頭，而旁觀者不但沒有上前幫忙反而選擇關門以息事寧人；現場視頻在網上被瘋傳，已在紐約 生活四年的越南裔青年潘布萊恩(Brian Pham)正是住在案發地大樓的住戶，這一案件促使他想為亞裔 社區服務的想法，3月底又時值他的生日，原本簡單在網上發起的籌款，最後成了自己製作300份熱餐的義舉，而曼哈頓華埠則是他派餐的第一站。

布萊恩出生在德州，四年前搬來紐約，如今是一名會計師，「我們都知道新冠疫情後，涉及亞裔受害者的案件愈加頻繁，當朋友轉發那起案件的監控視頻時，尤其我還住在那裡，我突然意識到，原來這些離我的生活那麼近，而作為亞裔年輕人，我們能做的又那麼有限。」他說。

菲律賓老婦遭攻擊的案件成為了他「行動的契機」，恰巧3月末也是他的生日，於是他便在社交網絡上發起籌款，希望將善款捐贈給那些需要幫助的人。

但沒想到的是，第一次籌款便有千元之多，許多朋友給布萊恩出主意，「你可以自己做一些什麼，身體力行幫助亞裔社區，而不是只是捐錢那麼簡單。」

於是他便想到派餐的主意，布萊恩表示，於是他開始聯繫亞裔經營的食品批發商，以及一些亞裔廚師，這樣一連串的環節下來，便能惠及更多的人。

4月第一周，布萊恩和近30名志願者朋友利用七天時間，從採購食材、準備、烹飪、包裝，在自己公寓的廚房完成了150份熱餐的烹飪，另外150份則由一個華裔廚師朋友幫忙完成。

布萊恩表示，自己首先想到的就是亞裔長者眾多的曼哈頓華埠，便聯繫到中華公所作為派餐點，4於月7日僅50分鐘的時間便將300份熱餐派送完畢。

「我的目標是能每個月都能派300份熱餐給紐約不同的亞裔社區。」他說，第一次派餐成功後，他創立了非營利組織「團結餐」(Meals for Unity)，希望能持續為亞裔社區提供幫助。