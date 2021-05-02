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維權組織、民選官員 勞動節促保障移民勞工權益

記者張晨╱紐約報導
紐約移民聯盟國際勞動節曼哈頓集會促勞工權益。(記者張晨╱攝影)
紐約移民聯盟國際勞動節曼哈頓集會促勞工權益。(記者張晨╱攝影)

紐約移民聯盟(New York Immigration Coalition)聯合一線工人、工會成員和民選官員藉1日國際勞動節之際於曼哈頓華盛頓廣場(Washington Square Park)，呼籲國會和拜登總統兌現關於移民工人權利議程的承諾，這一議程將使數百萬移民工人及其家庭獲得公民身分，並儘快通過「工會組織權保護法案」(Protecting the Right to Organize Act)，讓工人可以在遠離雇主報復和歧視的情況下有尊嚴地工作。

移民聯盟副主席阿瓦德(Murad Awawdeh)表示，在紐約，移民和工人這兩個詞從未分開過，「要維持健全與具競爭力的經濟，移民功不可沒」；工人階級在種族和文化方面始也比中高階級更加多元，那些早期在美從事最危險、最骯髒，薪水卻最低工作的人往往是華裔、西語裔、愛爾蘭移民以及非洲裔。

美國參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)則表示，自己一直在積極推動新移民法案通過，並且保證工人工會的權利得到應有的保障，因為工會和移民同樣不能分開；人們之所以有如今一周兩天的休息日，不是因為雇主悲憫，而是勞工和工會透過好幾十年的遊說、計畫、罷工和投票才達到的。

州檢察長詹樂霞(Letitia James)則表示，1886年全美各地成千上萬的勞工在5月1日罷工，但種種努力終究以失敗告終；直到1938年，國會通過「公平勞動基準法」(Fair Labor Standards Act)，為受薪階級制訂每周五天、每天八小時的工時。

移民聯盟移民政策主任喬西(Anu Joshi)表示，工會促使雇主和政府官員採取行動，讓工作環境更安全，制定公共政策，保障勞工權利；如果工會勢力降低，不再能制衡雇主，勞工的權益也會隨之倒退，而接下來便會是越拉越大的貧富差距。

移民 勞工 紐約

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