維權組織、民選官員 勞動節促保障移民勞工權益

紐約移民聯盟國際勞動節曼哈頓集會促勞工權益。(記者張晨╱攝影)

紐約移民 聯盟(New York Immigration Coalition)聯合一線工人、工會成員和民選官員藉1日國際勞動節之際於曼哈頓華盛頓廣場(Washington Square Park),呼籲國會和拜登總統兌現關於移民工人權利議程的承諾,這一議程將使數百萬移民工人及其家庭獲得公民身分,並儘快通過「工會組織權保護法案」(Protecting the Right to Organize Act),讓工人可以在遠離雇主報復和歧視的情況下有尊嚴地工作。

移民聯盟副主席阿瓦德(Murad Awawdeh)表示,在紐約,移民和工人這兩個詞從未分開過,「要維持健全與具競爭力的經濟,移民功不可沒」;工人階級在種族和文化方面始也比中高階級更加多元,那些早期在美從事最危險、最骯髒,薪水卻最低工作的人往往是華裔、西語裔、愛爾蘭移民以及非洲裔。

美國參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)則表示,自己一直在積極推動新移民法案通過,並且保證工人工會的權利得到應有的保障,因為工會和移民同樣不能分開;人們之所以有如今一周兩天的休息日,不是因為雇主悲憫,而是勞工 和工會透過好幾十年的遊說、計畫、罷工和投票才達到的。

州檢察長詹樂霞(Letitia James)則表示,1886年全美各地成千上萬的勞工在5月1日罷工,但種種努力終究以失敗告終;直到1938年,國會通過「公平勞動基準法」(Fair Labor Standards Act),為受薪階級制訂每周五天、每天八小時的工時。

移民聯盟移民政策主任喬西(Anu Joshi)表示,工會促使雇主和政府官員採取行動,讓工作環境更安全,制定公共政策,保障勞工權利;如果工會勢力降低,不再能制衡雇主,勞工的權益也會隨之倒退,而接下來便會是越拉越大的貧富差距。