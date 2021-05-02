珠江百貨告別翠貝卡舊址 蘇活區新店開業

珠江百貨蘇活區新店開業。(記者張晨╱攝影)

擁有50年歷史的珠江百貨因不敵疫情 租金，去年關閉了翠貝卡(Tribeca)的旗艦店，但總裁鄺瑛瑛(Joanne Kwong)稱不會就此放棄，並在附近繼續尋找新址；她4月30日表示，經過數月的籌備，位於蘇活區(SoHo)的新旗艦店於1日中午正式開門迎客。

珠江百貨1971年由程明怡和朱敬業夫婦創立，至今已有近50年歷史；2016年珠江百貨曾一度因不堪房租重負及實體店經營沒落而一度關閉，但同年11月由兒媳鄺瑛瑛接手，在她的帶領下重開並發展壯大，先後在雀兒喜市場(Chelsea Market)和美國華人博物館(MOCA)內開三家分店。

鄺瑛瑛在去年12月決定關閉舊址時說，「我們與房東的談判陷入僵局，他明確表示希望通過法院來收回他所能得到的每一塊錢，不僅包括業務收入，還包括我們的個人資產；我無法描述這種情況給我們的家庭和老員工所造成的衝擊，公婆也應該享受安靜的退休生活，而不是沒完沒了的官司。」儘管實體店經營日益艱難，但她仍對未來抱有希望，並已在周邊區域物色新店址。

經過數月的籌備，珠江百貨位於百老匯452號的新址於1日開張，鄺瑛瑛在一封郵件中表示，在過去15個月中，作為小商業、亞裔 經營的企業，在疫情下起起伏伏，但慶幸挺住了考驗；而因為疫情仍在持續，所以開業派對也不得不取消，剪彩也單獨進行。

珠江的社交媒體帳號一直在幫襯社區其他商家的業務，他們與中餐館和商店合作，為華埠 籌集資金，並對影響亞裔社區的重要議題做出反應。

2020年10月，珠江百貨在雀兒喜市場新開的「珠江美食坊」是首家以經營食品為主的分店，店內有諸多來自華人等亞裔商家的美食，幫助他們打入主流市場，在疫情下求生。

鄺瑛瑛表示，華埠始終是移民尋找故鄉歸屬感的地方，也是移民子女尋找在成長過程中曾為他們提供情感慰藉的地方；珠江百貨的轉型，將華埠這兩種含義結合在一起，這可能為移民企業鋪就一條新的道路；鄺瑛瑛希望這種精神能使公司保持活力，以便能在秋天慶祝該店成立50周年紀念日。