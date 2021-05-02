我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美3238萬人確診 完成接種者破1億

從福建開橡皮艇到台中港 他稱「投奔自由」一路暢行

珠江百貨告別翠貝卡舊址 蘇活區新店開業

記者張晨╱紐約報導
珠江百貨蘇活區新店開業。(記者張晨╱攝影)
珠江百貨蘇活區新店開業。(記者張晨╱攝影)

擁有50年歷史的珠江百貨因不敵疫情租金，去年關閉了翠貝卡(Tribeca)的旗艦店，但總裁鄺瑛瑛(Joanne Kwong)稱不會就此放棄，並在附近繼續尋找新址；她4月30日表示，經過數月的籌備，位於蘇活區(SoHo)的新旗艦店於1日中午正式開門迎客。

珠江百貨1971年由程明怡和朱敬業夫婦創立，至今已有近50年歷史；2016年珠江百貨曾一度因不堪房租重負及實體店經營沒落而一度關閉，但同年11月由兒媳鄺瑛瑛接手，在她的帶領下重開並發展壯大，先後在雀兒喜市場(Chelsea Market)和美國華人博物館(MOCA)內開三家分店。

鄺瑛瑛在去年12月決定關閉舊址時說，「我們與房東的談判陷入僵局，他明確表示希望通過法院來收回他所能得到的每一塊錢，不僅包括業務收入，還包括我們的個人資產；我無法描述這種情況給我們的家庭和老員工所造成的衝擊，公婆也應該享受安靜的退休生活，而不是沒完沒了的官司。」儘管實體店經營日益艱難，但她仍對未來抱有希望，並已在周邊區域物色新店址。

經過數月的籌備，珠江百貨位於百老匯452號的新址於1日開張，鄺瑛瑛在一封郵件中表示，在過去15個月中，作為小商業、亞裔經營的企業，在疫情下起起伏伏，但慶幸挺住了考驗；而因為疫情仍在持續，所以開業派對也不得不取消，剪彩也單獨進行。

珠江的社交媒體帳號一直在幫襯社區其他商家的業務，他們與中餐館和商店合作，為華埠籌集資金，並對影響亞裔社區的重要議題做出反應。

2020年10月，珠江百貨在雀兒喜市場新開的「珠江美食坊」是首家以經營食品為主的分店，店內有諸多來自華人等亞裔商家的美食，幫助他們打入主流市場，在疫情下求生。

鄺瑛瑛表示，華埠始終是移民尋找故鄉歸屬感的地方，也是移民子女尋找在成長過程中曾為他們提供情感慰藉的地方；珠江百貨的轉型，將華埠這兩種含義結合在一起，這可能為移民企業鋪就一條新的道路；鄺瑛瑛希望這種精神能使公司保持活力，以便能在秋天慶祝該店成立50周年紀念日。

珠江百貨告別翠貝卡舊址，蘇活區新店開業。(記者張晨╱攝影)
珠江百貨告別翠貝卡舊址，蘇活區新店開業。(記者張晨╱攝影)

疫情 華埠 亞裔

上一則

亞裔青年登記為選民 楊安澤線上同慶

下一則

艾美獎製作人拍紀錄片 反對華埠建監獄

延伸閱讀

90無證客擠休士頓民宅被查 多人有新冠症狀急隔離

90無證客擠休士頓民宅被查 多人有新冠症狀急隔離
華埠服務中心加盟執行2計畫 多語言協助民眾水電瓦斯問題

華埠服務中心加盟執行2計畫 多語言協助民眾水電瓦斯問題
舊金山華埠亞太裔文化月辦攝影展 回顧疫情艱難

舊金山華埠亞太裔文化月辦攝影展 回顧疫情艱難
非裔男持槍搶劫曼哈頓華裔童裝店 警徵線索

非裔男持槍搶劫曼哈頓華裔童裝店 警徵線索
拜登促國會通過移民改革法案 讓1100萬夢想生獲公民權

拜登促國會通過移民改革法案 讓1100萬夢想生獲公民權

熱門新聞

90歲的于長年日前染疫，在病床上與病魔纏鬥半個月，不幸離世。(于女士提供)

打完首劑疫苗 華人老夫妻染疫離世 女兒嘆未及早檢測

2021-04-25 02:30
紐約曼哈頓哈林區(Harlem)23日晚發生一起涉及亞裔的攻擊案件。(截取自紐約市警局提供錄像)

亞裔拾荒客 紐約街頭遭踢頭命危

2021-04-24 16:04
攻擊馬耀攀的男嫌目前仍在逃。(市警提供)

遭踹拾荒華男「恐撐不過去」 妻將返工憂自己成目標

2021-04-25 14:46
37歲的外賣郎林星龍4月29日取餐外送時，被一輛北向皇后區阿斯托利亞35街的賓士車撞倒，因傷重不治身亡。(取自Gofundme網頁)

才送餐半個月 華裔外賣郎命喪車輪下

2021-05-01 02:30
布碌崙正統猶太裔社區出現大規模RSV病毒感染。（本報檔案照）

紐約布碌崙爆發兒童呼吸道疾病 6天近300例

2021-04-26 07:00
曼哈頓再發生兩起仇恨亞裔案件。（記者金春香／攝影）

紐約仇恨亞裔犯罪又2起 女子在地鐵被毆倒地

2021-04-29 18:35

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
印度首位台幹染疫亡 曾接種中國疫苗

印度首位台幹染疫亡 曾接種中國疫苗
54歲女董嫁25歲鮮肉 婆媳同框像姊妹

54歲女董嫁25歲鮮肉 婆媳同框像姊妹
不計前嫌？ 習近平致電莫迪慰問「願合作抗疫」

不計前嫌？ 習近平致電莫迪慰問「願合作抗疫」
變種擴散？懶得就醫？美年輕人確診、重症雙升

變種擴散？懶得就醫？美年輕人確診、重症雙升

4色圖一眼就看到哪個顏色？ 測出「心累指數」有多高

4色圖一眼就看到哪個顏色？ 測出「心累指數」有多高