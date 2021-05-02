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華協會8大道社區中心動土 預計2年半完成

記者顏潔恩╱紐約報導
布祿崙華人協會4月30日在8大道舉行動土儀式，預計兩年半完成一棟五樓社區服務中心。(記者顏潔恩╱攝影)
布祿崙華人協會4月30日在8大道舉行動土儀式，預計兩年半完成一棟五樓社區服務中心。(記者顏潔恩╱攝影)

布祿崙華人協會4月30日在8大道舉行動土儀式，預計兩年半完成一棟五樓社區服務中心，屆時總部也將搬到該址；當天不少政界、警界人士到場支持，祝福華協會愈做愈好，給當地華人帶來更多服務。

華協會會長麥保羅率領聯邦參議院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)、州參議員劉醇逸、72分局局長卡斯特羅(Ernesto Castro)舉行動土儀式，麥保羅說；8大道5211號社區中心建案已商討多年，雖然計畫延誤，但終究還是推行了，下周二全面動工，預計兩年半完工。

根據項目，底層和二層樓是托兒所，第一層是健康和公民服務中心、第三層是長者和青年活動中心、第四及第五層則是員工辦公室，建成後原位於8大道50街的總部將搬至該址；麥保羅說，隨著愈來愈多華人湧入布碌崙(布魯克林)，該會也建立更多據點提供服務，目前在全區有28個服務點，將來總部遷到新址後，原址還是會持續營運。

劉醇逸表示，華協會過去33年為民服務，希望將福利傳至下一代而擴張服務點，非常期待未來的作業，公眾事業上必定會有更高成就；他說從前的日落公園，跟現在的樣貌全然不同，變得進步且更有活力，不能忽視社區機構的功勞。

另一方面，該會接下來將有一系列計畫來對抗針對亞裔仇恨犯罪，包括設立中文熱線電話，鼓勵不諳英文的民眾打給該會，再由員工將信息提供給執法當局，以確保民眾報案率；此外也會定時舉行自我防衛課程，歡迎長者學習遇事如何保護自己、路人如何在安全前提下幫助受害者等。

該會也會向政府爭取更多經費，購買更多防身用品，例如口哨和警報器給社區；欲知華協會更多服務，可瀏覽www.bca.net/t/home.html。

8大道 華人 日落公園

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