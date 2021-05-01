班森賀華人社區服務中心 贈長者口哨

布碌崙班森賀華人社區服務中心4月29日慶祝母親節，特別贈送了手環哨子給社區長者。(華人社區服務中心提供)

布碌崙(布魯克林)班森賀華人社區服務中心於4月29日提前慶祝母親節，除贈送小禮品給社區長者外，還特別準備手環哨子贈給他們，遇到突發情況時可派上用場；執法人員表示，長者使用口哨比起其他防身武器來得適合，同時也要報警。

新冠疫情 造成社區活動停擺，今年疫情逐漸趨緩，該服務中心29日在會所舉行小型慶祝活動，州眾議員 寇頓(William Colton)、州眾議員白彼得(Peter Abbate)、市警62分局局長陳韜、以及第47選區市議員參選人李凱健(Ari Kagan)等人均出席，為長者送上母親節祝福。

主辦方共準備50份禮品、熱食給長者，基於近日針對亞裔 仇恨犯罪不斷，在座的女性長者各獲得一個手環哨子，外出時可戴在手腕上，遇到突發情況可吹哨子引起注意。

寇頓表示，長者遇到壞人時比起年輕人更手無縛雞之力，能做的是引起他人注意和協助，所以要盡可能用力吹哨子、做出大動作，能有嚇阻作用，讓不法分子逃離現場。

近來不少民眾也購買胡椒噴霧防身，但陳韜表示，並不建議長者使用；他指出，很多時候胡椒噴霧只能暫時阻擾壞人，以爭取一些逃跑時間，可是長者身體不便、難以及時逃離現場，若被壞人逮到反而後果不堪設想。

因此他認為對於長者，使用口哨更適合；另外長者也要一改遇事不報警的做法，無論遭遇多小的事件，一定要通報警方，幫助警員分析犯案模式，也有可能預防往後的犯罪。