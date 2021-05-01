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日落公園古堡 將變公立小學

記者黃伊奕／紐約報導
新設學校將保留古堡外觀。（圖片取自學校建設局網站）
新設學校將保留古堡外觀。（圖片取自學校建設局網站）

位於布碌崙(布魯克林)日落公園4大道交43街的古堡，在荒廢數十年經歷多次轉手後，將改建為一所公立小學緩解當地學位緊張的問題。

根據最新公布信息，這所古堡將改建為P.S.577小學，可容納332名學生，將為學前班到五年級學生提供服務；新修建的校園內將包括體育館、屋頂操場、教室、音樂和閱讀資源室以及自助餐廳等。

新建築將和歷史悠久的三層老建築的正面和側面牆壁相融合，盡可能保留這棟古蹟外貌，但內部完全進行現代化更新，確保為孩子提供高質量的教育環境。

即將改建為學校的羅馬式古堡，建於1886年，位於布碌崙日落公園4大道交43街，曾為市警68分局所在地；但自68分局1970年代搬出後一直閒置至今，1999年被服務8大道社區的布祿崙華人協會買下，曾欲改建成社區文化中心，但因該樓在1983年被列為「歷史地標」，任何改建、修繕都需經過紐約市地標保護委員會(Landmarks Preservation Commission)批准，改建計畫一拖再拖。

華協會最終在2015年將此樓以600萬元轉手給布碌崙地產商Yosef Streicher；Streicher隨後同市政府達成協議，將其轉售給市教育局作為新建校舍之用。

布碌崙 教育局 日落公園

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