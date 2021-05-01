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中美聯誼會獎學金 贈僑校與鳴遠中文學校

記者顏嘉瑩／紐約報導
中美聯誼會于斌樞機獎學金4月27日分別捐贈紐約華僑學校和紐約鳴遠中文學校各5000元，做為兩校優秀華裔青年獎學金。圖左起為王憲筠、林健和于金山。(中華公所提供)
中美聯誼會于斌樞機獎學金4月27日分別捐贈紐約華僑學校和紐約鳴遠中文學校各5000元，做為兩校優秀華裔青年獎學金。圖左起為王憲筠、林健和于金山。(中華公所提供)

中美聯誼會(Sino-American Amity Fund)于斌樞機獎學金4月27日分別捐贈紐約華僑學校和紐約鳴遠中文學校各5000元，做為兩校優秀華裔青年獎學金，鼓勵華裔子弟以及支持亞太地區華裔青年在美學習深造，回饋社區。

當天的捐贈活動上，由于斌樞機獎學金財政及紐約中華公所主席于金山，代表聯誼會捐贈5000元給紐約華僑學校；他們表示，推行中華語言及文化是僑校的設立宗旨，在社區的資助和支持下，僑校將能夠繼續深耕華文教育，並將中華文化發揚光大。

僑校校長王憲筠表示，于斌樞機主教畢生奉獻於教育，生前曾幫助數千留學生至歐美留學，並拿到天主教大學獎學金；她說，于斌樞機除是一位崇高的神職人員外，亦是一位作育英才無數的教育家，僑校學子能夠再次獲得獎學金，感到相當驕傲。

此次獲得該獎學金學生為就讀紐約市立大學(CUNY)勃魯克學院(Baruch College)一年級學生林健(Allen Lin)，他從小學開始在僑校學習中文長達九年，2019年夏天開始擔任義工，協助僑校為社區和青年學子服務。

中美聯誼會自1953年開始頒發獎學金給優秀的華裔青年，于斌樞機主教獎學金創立宗旨為鼓勵美國華裔子弟和支持亞太地區華裔在美學習深造。

華裔 紐約市 教育

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