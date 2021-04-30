我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美3228萬人確診 30%民眾完成接種

仇恨犯罪？加州奧克蘭華埠領袖遭人從後擊頭

法拉盛增3新冠檢測站 3天知結果

記者朱蕾／紐約報導
法拉盛新增三個臨時新冠檢測點。(記者朱蕾／攝影)
法拉盛新增三個臨時新冠檢測點。(記者朱蕾／攝影)

紐約市疫情檢測和追蹤小組(NYC Test and Trace Corp)29日宣布，在皇后區北法拉盛開放三個臨時戶外新冠病毒檢測站，方便當地民眾免費檢測，結果在三天內出爐。

三個臨時檢測點設在Jong Ro燒烤餐廳、KEB Hana銀行以及華聯超市(Hua Lian Supermarket)外；市疫情檢測和追蹤小組皇后區主任Julie Kim表示，「民眾可就近檢測新冠至關重要，這三個商家都是信賴的社區夥伴，很高興能夠合作為民眾提供更多免費檢測點」。

這些檢測點提供咽拭子自助檢測(PCR self-test)，面向四歲及以上民眾，無論何種移民身分，經過培訓的檢測員會指導民眾。

華聯超市檢測點於30日(周五)至5月2日(周日)，以及5月7日(周六)至9日(周日)上午9時30分至下午5時開放；地址：博生大道(Parsons Blvd.)25-03號；KEB Hana銀行檢測點將於5月的每個周二上午10時至下午5時開放，地址：北方大道156-44號；Jong Ro燒烤餐廳檢測點只有29日一天。

其他新冠檢測點可至testandtrace.nyc查詢。

檢測 疫情 皇后區

上一則

太子牌38周年：買即溶茶 送花旗參

下一則

劉醇逸挺雷諾索 競選布碌崙區長

延伸閱讀

網路聯繫陌生人換錢 華女家中遭搶12萬

網路聯繫陌生人換錢 華女家中遭搶12萬
楊愛倫競選辦公室開放 協助辦選民登記

楊愛倫競選辦公室開放 協助辦選民登記
法拉盛中餐館外凌晨著火 戶外用餐區被燒毀

法拉盛中餐館外凌晨著火 戶外用餐區被燒毀
傾聽社區 王能訪福壽老人中心

傾聽社區 王能訪福壽老人中心
法拉盛凌晨著火 2中餐館戶外用餐區被燒毀

法拉盛凌晨著火 2中餐館戶外用餐區被燒毀

熱門新聞

90歲的于長年日前染疫，在病床上與病魔纏鬥半個月，不幸離世。(于女士提供)

打完首劑疫苗 華人老夫妻染疫離世 女兒嘆未及早檢測

2021-04-25 02:30
21歲的納菲亞在家門口被他人用硫酸攻擊，她期盼警方早日逮捕嫌犯；左圖為納菲亞受害前照片，中圖與右圖為受害人被硫酸燒傷的照片。取自GoFundMe網頁)

亞裔女被潑硫酸 毀容幾近失明哭訴尋兇嫌

2021-04-23 02:28
紐約曼哈頓哈林區(Harlem)23日晚發生一起涉及亞裔的攻擊案件。(截取自紐約市警局提供錄像)

亞裔拾荒客 紐約街頭遭踢頭命危

2021-04-24 16:04
攻擊馬耀攀的男嫌目前仍在逃。(市警提供)

遭踹拾荒華男「恐撐不過去」 妻將返工憂自己成目標

2021-04-25 14:46
布碌崙正統猶太裔社區出現大規模RSV病毒感染。（本報檔案照）

紐約布碌崙爆發兒童呼吸道疾病 6天近300例

2021-04-26 07:00
吳女士老公在接種疫苗後第二天就送去醫院急症室。（吳女士提供）

打完疫苗次日 他心臟驟停6分鐘

2021-04-28 02:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
已完成接種夫妻帶家人赴夏威夷旅行 兒子染疫死亡

已完成接種夫妻帶家人赴夏威夷旅行 兒子染疫死亡
歡慶重聚竟變死亡晚餐 伊州老翁接種滿月染疫亡

歡慶重聚竟變死亡晚餐 伊州老翁接種滿月染疫亡
美38%成人「打完2針」 新增病例下降 這三州除外

美38%成人「打完2針」 新增病例下降 這三州除外

19旅客檢出陽性 中國南航、國航啟動「熔斷機制」

19旅客檢出陽性 中國南航、國航啟動「熔斷機制」
拜登讓選民有感 歐巴馬8年教訓 民主黨改變治國方略

拜登讓選民有感 歐巴馬8年教訓 民主黨改變治國方略