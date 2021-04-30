法拉盛增3新冠檢測站 3天知結果

法拉盛新增三個臨時新冠檢測點。(記者朱蕾／攝影)

紐約市疫情檢測 和追蹤小組(NYC Test and Trace Corp)29日宣布，在皇后區 北法拉盛開放三個臨時戶外新冠病毒檢測站，方便當地民眾免費檢測，結果在三天內出爐。

三個臨時檢測點設在Jong Ro燒烤餐廳、KEB Hana銀行以及華聯超市(Hua Lian Supermarket)外；市疫情檢測和追蹤小組皇后區主任Julie Kim表示，「民眾可就近檢測新冠至關重要，這三個商家都是信賴的社區夥伴，很高興能夠合作為民眾提供更多免費檢測點」。

這些檢測點提供咽拭子自助檢測(PCR self-test)，面向四歲及以上民眾，無論何種移民身分，經過培訓的檢測員會指導民眾。

華聯超市檢測點於30日(周五)至5月2日(周日)，以及5月7日(周六)至9日(周日)上午9時30分至下午5時開放；地址：博生大道(Parsons Blvd.)25-03號；KEB Hana銀行檢測點將於5月的每個周二上午10時至下午5時開放，地址：北方大道156-44號；Jong Ro燒烤餐廳檢測點只有29日一天。

其他新冠檢測點可至testandtrace.nyc查詢。