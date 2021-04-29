疫情以來遊民激增 收容所安置創新高

疫情讓遊民數量激增，有研究統計顯示，居住在全市五大區遊民收容所的單身成年人數量達到歷史新高。(記者顏嘉瑩╱攝影)

紐約市 的遊民問題在新冠肺炎疫情 前就是燙手山芋，根據遊民服務機構最新研究顯示，疫情讓遊民數量激增，居住在全市五大區遊民收容所的單身成年人數量達到歷史新高，單身遊民感染新冠的死亡率也比全市平均高出54%。

根據遊民聯盟(The Coalition for the Homeless)的最新研究數據，自今年2月以來，平均每晚睡在遊民收容所的人數達到2萬822人，不僅創下歷史新高，自疫情以來在收容所過夜人數也明顯急劇上升，新冠死亡率也偏高。

該聯盟政策主任魯斯爾(Giselle Routhier)說，許多遊民都有健康問題，再加上在遊民收容所過夜的人數增加，這些人通常都被安置在像是宿舍般的空間過夜，十分擁擠、難以保持社交距離 ，這也可能是造成紐約市新冠死亡人數相對較高的原因之一，「讓更多人暴露在風險之中。」

魯斯爾表示，政府應該要改善遊民相關服務，否則這些單身遊民只會不斷地在收容所、醫院和監獄中流轉，卻無法獲得來自政府的協助。

研究統計也顯示，在去年7月之前，至少有120名遊民死於新冠，其中多數為單身成年人，在之後幾個月中，也有不少遊民相繼染疫死亡；該聯盟還發現，通常被安置在有獨立單位、較易保持社交距離的家庭遊民，新冠死亡率較全市平均少8%；研究認為，若市府降低收容所的遊民密度，並提供更好的居住環境、協助施打新冠疫苗，就能夠大幅降低死亡率。

儘管數據顯示收容所的過夜遊民人數創下歷史新高，市遊民服務局(Department of Homeless Services)發言人麥金恩(Isaac McGinn)說，整體來說，包括單身、家庭和其他所有遊民的人數，在疫情期間都有減少，同時新冠感染率也低於當地社區平均。

遊民聯盟強調，當局者應該將遊民危機視為住房危機，並提供改善方法，否則紐約市的遊民問題將無法解決。