養老院染疫死亡實情 州府掩蓋數月

有報導稱，葛謨及其助手去年春季就得知養老院死亡實情，但卻掩蓋了至少數月時間。（州長辦公室提供）

最新發現的文件顯示，紐約州府掩蓋養老院疫情 的問題程度遠比想像大，州長葛謨 (Andrew Cuomo)及其助理去年春季就得知養老院死亡實情，卻掩蓋了至少數個月時間。

紐約時報報導，葛謨的多名高級助理都捲入此事，他們阻礙將養老院疫情死亡實際數字提供給州議會和公眾，甚至瞞著州衛生廳長扎克(Howard Zucker)醫療專業官員；其中，州府一份含有真實數字的醫學論文從未發表，葛謨助理對養老院疫情真實數字的審定，在醜聞公開前幾個月就已經完成；還有兩封本應由州衛生廳呈送州議會的相關信函，卻從未送出。

去年3月第一波疫情來襲，州府曾下令禁止養老院拒收醫院轉來的新冠病人，這一政策當時就遭到批評，當時州府計算的養老院死亡人數為6000人左右；然而，兩個月後這一政策被廢除後，從醫院轉到養老院後死亡的人數，就未被計入養老院死亡人數；當時有議員要求州府提供完整的養老院死亡數據，但葛謨的助理們表示，重新計數比較困難，因為可能造成重複計算或者其他錯誤。

於是，完整的養老院死亡數據直到今年才浮出水面，州檢察長詹樂霞(Letitia James)公布的報告顯示養老院死亡人數少登記50%，而這一點葛謨的助理們去年春季就知道。

對此，州長辦公室律師阿布拉莫維奇(Elkan Abramowitz)表示，州府猶豫是否公布數字的原因，是因為無法確定數字的可靠性；「整個所謂養老院疫情問題其實是誇大其詞，州府只是想公布準確、無懈可擊的數字而已。」

目前葛謨政府的養老院疫情處理仍在接受聯邦調查；截至本月，已有超過1萬5500養老院住客因感染新冠肺炎死亡；除了養老院疫情醜聞之外，葛謨還面臨三項其他調查，包括州眾議會的彈劾調查、州檢察長辦公室對其性騷擾指控，以及違規使用公共資源私人出書的調查。