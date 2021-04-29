外送平台華埠辦活動送個人防護品 支持華裔餐館工

外賣郎送餐需要與民眾近距離接觸，既需要保護自己的安全，也要顧及食客的健康。(記者顏嘉瑩╱攝影)

主流外送平台「DoorDash」與華人策劃協會28日在曼哈頓華埠舉辦活動，贈送口罩、乾洗手液和其他個人防護用品給華裔外送郎及社區民眾；主辦方表示，即便新冠肺炎疫苗 持續在社區施打，但民眾仍要注重個人防疫 ，唯有雙管齊下才能盡快擺脫疫情 ，重回正常生活。

當天活動中，DoorDash免費派送口罩、乾洗手液等防疫用品給經過的外賣郎和民眾；DoorDash表示，自疫情以來該公司持續與社區合作，在全市五大區送出上千個口罩和防疫用品，藉此支持外賣郎和大眾防疫。

DoorDash表示，雖然新冠疫苗已經問世，且紐約市每日為數以萬計的民眾接種，但在疫情仍持續的當下，個人防護用品仍相當重要，希望藉由到社區發放免費個人防護用品，能夠協助民眾防疫，該公司也將持續尋找更多方式回饋社區，並期待疫情盡快結束，社會能夠早日重回正常。

華裔外賣郎王先生表示，疫情持續的同時，外賣郎送餐需要與民眾近距離接觸，既需要保護自己的安全，也要顧及食客的健康，因此保持戴口罩、勤洗手的好習慣很重要，生怕萬一個人防疫沒有做好，連累了社會大眾。

王先生說，他每天都要換至少五個口罩，如果沒有外界的協助與捐贈，多數外賣郎還得自行購買口罩、手套等，長期下來也是一筆不小的開銷，在疫情持續、生意難做的當下，能省則省；他也很感謝公司與社區組織的協助。