我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登演說「藏野心」： 4.1兆新政 美危機變轉機？

老有所養 加州提案成人健保允納父母

外送平台華埠辦活動送個人防護品 支持華裔餐館工

記者顏嘉瑩╱紐約報導
外賣郎送餐需要與民眾近距離接觸，既需要保護自己的安全，也要顧及食客的健康。(記者顏嘉瑩╱攝影)
外賣郎送餐需要與民眾近距離接觸，既需要保護自己的安全，也要顧及食客的健康。(記者顏嘉瑩╱攝影)

主流外送平台「DoorDash」與華人策劃協會28日在曼哈頓華埠舉辦活動，贈送口罩、乾洗手液和其他個人防護用品給華裔外送郎及社區民眾；主辦方表示，即便新冠肺炎疫苗持續在社區施打，但民眾仍要注重個人防疫，唯有雙管齊下才能盡快擺脫疫情，重回正常生活。

當天活動中，DoorDash免費派送口罩、乾洗手液等防疫用品給經過的外賣郎和民眾；DoorDash表示，自疫情以來該公司持續與社區合作，在全市五大區送出上千個口罩和防疫用品，藉此支持外賣郎和大眾防疫。

DoorDash表示，雖然新冠疫苗已經問世，且紐約市每日為數以萬計的民眾接種，但在疫情仍持續的當下，個人防護用品仍相當重要，希望藉由到社區發放免費個人防護用品，能夠協助民眾防疫，該公司也將持續尋找更多方式回饋社區，並期待疫情盡快結束，社會能夠早日重回正常。

華裔外賣郎王先生表示，疫情持續的同時，外賣郎送餐需要與民眾近距離接觸，既需要保護自己的安全，也要顧及食客的健康，因此保持戴口罩、勤洗手的好習慣很重要，生怕萬一個人防疫沒有做好，連累了社會大眾。

王先生說，他每天都要換至少五個口罩，如果沒有外界的協助與捐贈，多數外賣郎還得自行購買口罩、手套等，長期下來也是一筆不小的開銷，在疫情持續、生意難做的當下，能省則省；他也很感謝公司與社區組織的協助。

疫情 防疫 疫苗

上一則

疫情以來遊民激增 收容所安置創新高

下一則

揚言殺官員白男川粉 曾罵移民低智商人猿

延伸閱讀

亞美聯盟市長參選人論壇 7人皆反對華埠監獄

亞美聯盟市長參選人論壇 7人皆反對華埠監獄
打完疫苗者「戶外」免戴口罩 加州跟進聯邦新規

打完疫苗者「戶外」免戴口罩 加州跟進聯邦新規
雪中送炭 PPE Unit送近千商家防疫品

雪中送炭 PPE Unit送近千商家防疫品
服務華埠逾40年 華諮處創辦人黃羅瑞雄過世

服務華埠逾40年 華諮處創辦人黃羅瑞雄過世
傾聽社區 王能訪福壽老人中心

傾聽社區 王能訪福壽老人中心

熱門新聞

90歲的于長年日前染疫，在病床上與病魔纏鬥半個月，不幸離世。(于女士提供)

打完首劑疫苗 華人老夫妻染疫離世 女兒嘆未及早檢測

2021-04-25 02:30
21歲的納菲亞在家門口被他人用硫酸攻擊，她期盼警方早日逮捕嫌犯；左圖為納菲亞受害前照片，中圖與右圖為受害人被硫酸燒傷的照片。取自GoFundMe網頁)

亞裔女被潑硫酸 毀容幾近失明哭訴尋兇嫌

2021-04-23 02:28
紐約曼哈頓哈林區(Harlem)23日晚發生一起涉及亞裔的攻擊案件。(截取自紐約市警局提供錄像)

亞裔拾荒客 紐約街頭遭踢頭命危

2021-04-24 16:04
攻擊馬耀攀的男嫌目前仍在逃。(市警提供)

遭踹拾荒華男「恐撐不過去」 妻將返工憂自己成目標

2021-04-25 14:46
紐約華婦陳月英染疫後壓力大、精神失常，失聯多日，被人拍下視頻放上網。（視頻截圖）

紐約華婦染疫壓力大精神失常 外州失聯 家人苦尋

2021-04-21 16:09
布碌崙正統猶太裔社區出現大規模RSV病毒感染。（本報檔案照）

紐約布碌崙爆發兒童呼吸道疾病 6天近300例

2021-04-26 07:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
大八卦真相出爐！羅志祥真的玩完了

大八卦真相出爐！羅志祥真的玩完了
拜登首場國會演說：「美國就業計畫」是藍領藍圖

拜登首場國會演說：「美國就業計畫」是藍領藍圖
乞討不成反怒罵「中國佬」打人 亞裔男頭縫九針

乞討不成反怒罵「中國佬」打人 亞裔男頭縫九針
遠超預期…英最新研究顯示 打1劑疫苗就能將傳播率減半

遠超預期…英最新研究顯示 打1劑疫苗就能將傳播率減半
膽大包天…到峇里島聖山取景 俄成人片演員遭通緝

膽大包天…到峇里島聖山取景 俄成人片演員遭通緝