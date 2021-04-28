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地鐵F線5月3日全面恢復 布碌崙路段還增加快線服務

記者黃伊奕／紐約報導
寇頓(右)與市議員葉格(Kalman Yeger)(左)在乘坐地鐵F線。（寇頓辦公室提供）
寇頓(右)與市議員葉格(Kalman Yeger)(左)在乘坐地鐵F線。（寇頓辦公室提供）

疫情影響而曾被大量減少班次的F線地鐵將於5月3日全面恢復，包括早晚乘車高峰期在布碌崙(布魯克林)路段的快線服務也將啟動，州眾議員寇頓(William Colton)表示為了F線快線服務回歸布碌崙社區他奮鬥了長達十年，很高興布碌崙南區民眾終於能更加快速的往返曼哈頓。

在疫情期間因乘坐地鐵民眾人數大大減少，紐約市捷運局(New York City Transit)大幅度減少了多條地鐵線班次，其中包括連結多個華裔社區的F線地鐵。

隨著疫情好轉大部分地鐵已恢復一半以上的班次，而F線地鐵即將在5月3日全面恢復，並還會增加疫情前民眾一直要求的快線服務。

根據寇頓辦公室服務恢復後，F線地鐵將在上午7時至8時之間，從布碌崙康尼島站出發前往Church大道站中途經停所有站，然後從Church大道站前往Jay Street-Metro Tech站走快線，中間僅停靠7大道站；從Jay Street-Metro Tech站至皇后區179街站則按照疫情前正常服務，下午5時至6時返程路線一致，其他時間段則與疫情前服務一致。

寇頓表示他過去用了十年時間呼籲捷運局增加F線地鐵的快線服務，「我很高興經歷疫情地鐵站暫停服務後，F線不僅全面回歸，還將大大縮短布碌崙居民前往曼哈頓的乘車時間」；與此同時寇頓也提醒大家疫情仍未完全過去，民眾乘車時仍需要戴好口罩。

地鐵站 疫情 布碌崙

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