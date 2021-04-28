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布碌崙日落公園遊民問題惡化 居民投訴暴增

記者顏潔恩／紐約報導
日落公園32街135號的L酒店擁有最多的投訴報案，今年累積到4月份就已經有78人尋求警方、消防員、急救人員的幫助。(谷歌地圖)
日落公園32街135號的L酒店擁有最多的投訴報案，今年累積到4月份就已經有78人尋求警方、消防員、急救人員的幫助。(谷歌地圖)

自市府擴大遊民收容所計畫開始，布碌崙(布魯克林)日落公園社區就有七個酒店被改建為收容所；近期當地第七社區委員會成員表示，因遊民造成的治安問題惡化，嚴重影響居民的生活品質，社委會將致信市遊民局和轄管當地的市警72分局以及市議員萬齊家(Carlos Menchaca)，希望能協商，採取必要行動。

在日落公園3至5大道、20街至40街之間一哩內，就有七家由酒店改建的遊民收容所；委員會成員們指出，在去年新冠疫情爆發後，遊民問題也接踵而來，從騷擾、威脅、盜竊、乞討、以及街頭亂扔垃圾和吸毒工具、當街便溺造成的衛生問題等，嚴重影響當地居民的生活。

在會議上，民眾表示雖然理解遊民也需要一個家，但認為市府和市遊民局負責人向來沒有透明地和當地居民溝通，也沒有具體方案可保障民眾的安全。

一名居住在3大道交22街的民眾指出，之前他曾碰過有人故意找他打架，鄰居有次帶著兩歲兒子和寵物狗外出散步時，也遇到神智不清的遊民威脅道「我會殺死你和你的狗」，種種事件讓他夜間都不敢走出家門。

根據72分局數據，儘管轄區內的犯罪案有所減少，但針對遊民的投訴和求助電話反而上升，遭投訴最多的是32街135號的酒店；去年僅有十人報案，今年截至4月就已經有78人因遊民問題而尋求警方、消防員、急救人員的幫助。

對此72分局警員Daniel Greene表示，遊民問題確實是現在轄區內最多投訴的問題，但因為涉及的大多是輕罪，警方在執法上無法採取更進一步行動；加上遊民身上也沒有錢，開罰單也沒用。

在2018年日落公園4大道25至26街的酒店改建為收容所時，萬齊家支持表示，「這能增加社區和市府之間的信任」，但對近來不斷延伸的遊民問題，委員會成員抱怨萬齊家似乎不想理會；他們提到，他已有一段時間沒參與社委會會議，希望這次的信函能引起他的重視，和市府商談如何改善當地情況。

日落公園 布碌崙 疫情

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