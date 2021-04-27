受害者仍昏迷 襲擊拾荒華男後 非裔嫌熟食店閒聊

馬耀攀遇襲受重傷，迄今昏迷不醒。(取自金兌錫推特)

61歲拾荒華男馬耀攀(Yao Pan Ma，音譯)遭無故攻擊至重傷一案，警方25日晚公布監控獲取的嫌犯影像，顯示作案者為一名非洲裔男子，案發後一小時還在附近一家熟食店若無其事與人閒聊；州眾議員 金兌錫等民選官員和社區維權人士、律師同馬耀攀家屬商議後，為其設立網路籌款，不到一日已獲近25萬元的捐款。

23日晚8時20分左右，位於哈林區三大道和東125街的東北角，馬耀攀無端遭一非洲裔男子從後攻擊倒地後，男嫌朝其頭部狠踹了至少六腳才離開；他送醫後傷勢嚴重，迄今昏迷不醒。

根據警方公布的監控視頻，就在案發一小時後，嫌犯還戴著彩色棒球帽，穿著黑色夾克在附近一家熟食店與人若無其事交談；警方呼籲知情民眾提供線索，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。目前市警仇恨犯罪 小組和州警仇恨犯罪部門都已介入調查。

受害者之妻陳寶珍說，自己是護理員，案發時自己正在上班，是警方打電話通知自己丈夫被襲的噩耗；她說，兩名成年子女均已結婚並在中國生活，夫妻二人兩年前來美打拚，馬耀攀曾在下城一家餐館當助廚，但因為疫情失去了工作，只能靠收集一些瓶罐賣錢補貼家用。

陳寶珍說，丈夫工作非常努力，他拾荒的錢也均用來支付房租等帳單，如今非常擔心，「怕他會撐不過去」。

該案得到廣泛關注，案發後許多媒體記者在未經溝通的情況下上門採訪，甚至舉著攝像機蹲在門外，「隔兩三分鐘就有人敲門」，給原本就未從精神打擊中恢復的陳寶珍造成了嚴重困擾，不得不暫時搬家。

而案發後，籌款網站GoFundMe上於25日就出現了四個為其設立的籌款網頁，但陳寶珍及其親屬都表示不知情；社區人士陳家齡26日表示，自己在與陳寶珍聯絡後了解到，四個籌款網頁均非馬耀攀親友架設，且籌款人也不認識其親友，為了避免遭有心人士操縱，他已經向網站舉報，將這些籌款網頁關閉。

陳家齡表示，目前馬耀攀的狀況沒有任何好轉，陳寶珍的精神狀況也不穩定，整日以淚洗面，26日在紐約中華公所的會面也未能到場，由其胞弟陳錫順代為出席；陳家齡當日與家屬達成共識，他將作為代表和發言人處理案件後續一切非法律事宜。

此外，包括州眾議員金兌錫等民選官員、社區人士以及律師經過和家屬溝通，重新建立有家屬授權的籌款頁面，作為支持馬耀攀及其家庭的信託基金；金兌錫表示，對於任何想要幫助受害者一家的人來說，可登錄https://bit.ly/3nmUV5f，該籌款網址是唯一合法途徑；至截稿，該網路籌款設立不到一天，就已獲近25萬元的捐款。