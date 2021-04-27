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紐約客談／解決仇亞毒瘤 要從娃娃抓起

紐約客談
想要解決種族歧視問題，還得要從教育做起。(記者顏嘉瑩／攝影)
想要解決種族歧視問題，還得要從教育做起。(記者顏嘉瑩／攝影)

亞裔長時間在美國遭受歧視，隨著新冠肺炎疫情後，外界對亞裔社區的誤解加深，歧視與偏見也更嚴重，有如一波病毒一般在全美蔓延；想要從根本解決此問題，必須要從教育做起，讓更多人認識亞裔對美國的貢獻，亞裔歷史就是美國歷史，也要加深在美亞裔的自我認同。

超過2500名亞裔家長26日遞連署信給紐約市長白思豪(Bill de Blasio)和市教育總監波特(Meisha Porter)，要求在公校增加相關課程；信中說：「亞裔孩子必須了解自己在美國的歷史，才能打從心裡以身為亞裔感到驕傲，面對歧視和仇恨挺身而出；非亞裔學生也應該學習相關歷史，更好理解和尊重亞裔在美國的背景與身分。」

過去的數十年來，美國學校的社會研究課本對於亞太裔歷史或沒有觸及，或描述有誤；國會眾議員孟昭文在去年底提出「教授亞太裔歷史法案」(Teaching Asian Pacific American History Act)，便表示「我堅信，無論好壞，不教授完整的美國歷史，我們就無法全然幫助學生成為強大、有同理心的領導者。」

亞裔長期遭受歧視，從淘金熱時代對中國移民的不人道政策和待遇開始，到排華法案、二戰期間日裔美國人的監禁，以及九一一恐怖襲擊後針對亞裔穆斯林和錫克教徒的暴力活動等，但如此錯綜複雜、盤根錯節的種族問題，並非光靠幾場示威、抗議，或是民選官員出來呼籲就能夠立竿見影。

想要遏止對亞裔、或對其他各個族裔的歧視歪風，就得從小開始；當美國的各族裔社區都能了解彼此，才能讓社會更加包容、多元和團結。

（紐約客談，每周二到周六見報）

亞裔 美國 歧視

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