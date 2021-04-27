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孟昭文、凱茲：制止仇亞犯罪 需各界合作

記者朱蕾／紐約報導
皇后區公共圖書館舉辦「停止反亞裔暴力論壇」，探討如何制止仇恨暴力。(視頻截圖)
皇后區公共圖書館舉辦「停止反亞裔暴力論壇」，探討如何制止仇恨暴力。(視頻截圖)

皇后區公共圖書館26日舉辦「停止反亞裔暴力論壇」，國會眾議員孟昭文、皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)等與會嘉賓均表示，消除仇恨犯罪需要社區各界合作。

凱茲說，「我們需要聯合起來對抗仇恨亞裔以及任何仇恨犯罪，民眾一旦看到此類事件，立即報警，能夠增加嫌犯被抓的幾率；警方越快發現證據，對案件的起訴越有利。」

凱茲表示，任何人都能報警以及成為證人，檢方絕不會詢問移民身分、也不會向聯邦政府提供信息，「地區檢察官辦公室是你能夠安全報案的地方」。

凱茲還說，確保社區參與有助消除仇恨，她的顧問委員會由皇后區的各族裔民眾組成，「我們慶祝農曆新年等不同族裔的節日，成員能夠了解不同的文化、傳統等。」

孟昭文表示，「我們可通過多種方式合力解決仇恨犯罪問題，包括推動立法、為社區爭取更多資源等，民眾也在學習成為目擊者後應如何行動。」

由孟昭文和日裔聯邦參議員廣野慶子發起的「新冠仇恨犯罪法案」上周在參議員通過，孟昭文說，預計眾議院將在未來幾周內對該提案投票，總統拜登已表示會簽字。

市人權局副局長Sapna Raj表示，紐約市人權法保護所有紐約人，包括在紐約市居住、工作和訪問的人，鼓勵民眾了解人權法。

她還說，人權局的社區關係部門致力於深入社區，員工會講中文、韓文等30餘種語言，並開展各種語言的社區培訓；日前一名亞裔女性在曼哈頓中城遭攻擊後，該部門工作人員前往案發地附近，宣導人權法等能夠保護民眾的法律法規；經過與商家溝通，約150個商家同意張貼停止仇恨的海報。

皇后區公共圖書館執行長沃科特(Dennis Walcott)表示，持續了一年多的反亞裔種族主義、仇恨、騷擾和暴力行為，令人不可接受，導致很多人感到恐懼和焦慮；「我們支持亞裔，皇后區圖書館會繼續努力，通過支持、教育和宣導，來制止反亞裔的暴力。」

皇后區地檢辦公室去年設立仇恨犯罪局(Hate Crimes Bureau)，報案熱線為(718)286-7010。

亞裔 皇后區 仇恨犯罪

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