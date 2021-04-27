2500亞裔家長致信紐約市長：消弭歧視從教育著手

不少亞裔家長帶著子女參加反仇恨亞裔的遊行集會。(記者顏嘉瑩／攝影)

反亞裔 仇恨犯罪和暴力攻擊案激增，為了不要再讓種族歧視 的病根延續到下一代，家長們要求從孩子的教育改善；26日超過2500名亞裔家長，連署致信給紐約市 長白思豪(Bill de Blasio)和市教育總監波特(Meisha Porter)，提出包括在公校教導亞裔相關歷史、慶祝亞太裔傳統月等三點要求，以期解決亞裔學生長期以來遭受的歧視與偏見。

連署信中寫到，反亞裔攻擊案突顯了孩子在美國接受的亞裔相關歷史教育不足，而教育是對種族主義最好的解藥之一，相關單位應該要件立即推廣包括亞裔歷史和文化在內的課程、從小紮根，才能夠從根本改變現況。

信中表示，亞裔孩子必須了解自己在美國的歷史，才能打從心裡以身為亞裔感到驕傲，面對歧視和仇恨挺身而出；非亞裔學生也應該學習相關歷史，更好理解和尊重亞裔在美國的背景與身分。

連署家長們說，紐約市的學生極少能在學校學習到亞裔對這個國家、城市所作出的貢獻，或亞裔在美國、紐約市面臨的挑戰、排斥、暴力和殺戮；「亞裔是如何站起來反對種族主義和歧視，並未了實現夢想而挺身奮鬥的故事必須要被知道，亞裔歷史就是美國歷史。」

信中說，對於所有的紐約市學生來說，至關重要的是要在學校環境中看到亞裔的榜樣、歷史人物、作家、藝術家、科學家和當代領袖，但不限於課程內容，包括教室公布欄、圖書館書籍、課程幻燈片和表演。

對於要如何從教育著手，解決亞裔學生長期以來遭受的歧視與偏見，連署家長們提出三點建議：在公校中教導孩子亞裔相關歷史；每年舉辦系列活動來慶祝亞太裔傳統月(Asian Pacific American Heritage Month)；教導亞裔學生如何面對種族主義，並教導非亞裔學生應如何支持亞裔同學等。

連署家長相信，透過不同社區中彼此學習歷史，了解前人是如何來到美國這片土地、共同建設形塑這個國家和紐約市，將能夠讓彼此更加團結、尊重並具有同理心，才能更好的對抗歧視、偏見和不平等，並在校園中達到真正的種族多元和平等。