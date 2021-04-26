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史泰登島海灘出現大量死魚 疑染菌導致

記者黃伊奕╱紐約報導
史泰登島海域發現大量死魚。（圖片取自臉書）
史泰登島海域發現大量死魚。（圖片取自臉書）

近期史泰登島海又出現大量的死魚，讓不少當地民眾感到擔心，新澤西州環境保護局認為是一種細菌在海洋蔓延，導致特定魚類感染死亡；暫時未發現該類細菌會對人類造成傷害，但建議民眾儘量減少在發現大量死魚的海域逗留。

史泰登島居民反應，近期在Greak Kills公園海域，發現了成片死魚的屍體，居民蓋爾克(Grace Gehrke)說「我以前從未見過這樣的場景，數百條魚的屍體就這樣被沖刷上海灘，天啊，這是怎麼回事。」

另外一名居民Antonio Kuilan在臉書上寫道，「我今天前去了三個海灘，幾乎每個海灘都躺著數以千計的魚的屍體，更多的魚的屍體隨著海浪不斷起伏，這究竟是怎麼了。」

研究人員暫時未獲得確定答案，但臨近的新澤西環境保護廳認為，是一種細菌正在導致大西洋鯡魚(Atlantic menhaden)發生類似「黑死病」的大規模死亡；該細菌主要導致這一種魚死亡，暫時沒有發現其他魚類、貝類、鳥類以及其他野生動、植物被影響，該細菌相信屬於孤菌類通常對人體無害。

新澤西環境保護廳稱，「目前並不了解具體原因為什麼該類魚特別容易受這種細菌感染，我們也正在調查水溫波動、污染物遷移模式以及是否其他因素造成這種情況。」

但環保廳也呼籲民眾不要在發生大量魚類死亡海域逗留，更不要接觸該類死魚的屍體，預計該類大規模魚類死亡可能還會維持一段時間。

紐約環境保護廳(New York State Department of Environmental Conservation)發言人也表示，自去年年底首次發現該類魚出現大量死亡後，一直在調查原因，「該類魚在死亡前通常會出現不規則游水模式，但對特定疾病檢測的鑑定結果卻是陰性的。」

據悉鯡魚是海洋食物鏈中的重要組成部分，商業上也地位特殊，可作為肥料、動物飼料以及釣魚誘餌，同時也是人類和動物補品中omega-3脂肪酸的主要來源。

新澤西州 史泰登島 紐約

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