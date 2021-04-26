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車廂撿到10萬元珠寶 長島鐵路員迅速歸還

記者朱蕾╱紐約報導
耶洛迪將一盒鑽戒物歸原主。(MTA提供)
耶洛迪將一盒鑽戒物歸原主。(MTA提供)

一名珠寶商日前乘坐長島鐵路(Long Island Rail Road)時，將一個裝有30多枚訂婚鑽戒的盒子忘在火車上，鑽戒總價值為10萬7000元；一名長島鐵路列車員發現後立即上交，讓這些鑽戒得以很快物歸原主。

長島鐵路列車員耶洛迪(Jonathan Yellowday)22日在晚6時11分從曼哈頓賓州站(Penn Station)發車開往華盛頓港(Port Washington)的列車上工作；他發現一個塑膠袋，裡面有珠寶盒。

耶洛迪看到珠寶盒裡的幾十枚鑽戒後，他立即想到需要盡快將這些物品交給大都會運輸署(MTA)警察，他說，「我上了下一班開往賓州車站的列車，把東西上交了。」

經過調查，這些珠寶的擁有者是珠寶商Ed Eleasian，他在曼哈頓中城有辦公室，當晚他乘坐火車回家途中，沒有意識到自己丟了東西。

Ed Eleasian和他的妻子23日下午乘坐長島鐵路到賓州站，在MTA第四警局辦公室與長島鐵路主席伍華偉(Phillip Eng)、耶洛迪、MTA董事會成員見面，並取回這些珠寶。伍華偉讚賞耶洛迪的迅速和周到的行動。

伍華偉對耶洛迪說，「你不僅發現並歸還了這36枚戒指，更守護住將要在一起的這36對夫妻的幸福，感謝你的英勇行動，我了解這些鑽戒的價值，找到並返還給顧客的所有物品對他們來說都極為重要，你按照你應該的方式行動，我們為此剛到驕傲。」

皇后區莫瑞丘(Murray Hill)居民耶洛迪在長島鐵路工作七年，期間發現過許多乘客遺失物品，但如此大價值還是首次。在收到Ed Eleasian充滿感激的擁抱後，耶洛迪說，「我能想像當你昨天意識到你丟了這些鑽戒時的感受，當你上了6時11分這趟列車，你就放心吧。」

耶洛迪(左二)得到表彰，右二為伍華偉。(MTA提供)
耶洛迪(左二)得到表彰，右二為伍華偉。(MTA提供)
耶洛迪在列車上發現乘客遺忘的一盒鑽戒。(MTA提供)
耶洛迪在列車上發現乘客遺忘的一盒鑽戒。(MTA提供)

長島鐵路 賓州 MTA

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