反警情緒漲、士氣減信心失 市警退休離職增75%

反警情緒高漲，越來越多市警離職或退休；圖為示威時反警人士指著維持秩序的警察不斷辱罵。（記者洪群超╱攝影）

根據紐約市 警統計，2020年全市超過5300名警員退休 或辭職，相比前一年增長了75%，並預計會有更多警員效仿；有華警對此表示，「大部分警察 對紐約市越來越寬鬆的刑罰和與對警方越來越嚴厲政策失去信心，選擇離開。」

根據政府部門數據顯示，自疫情爆發以來，反警情緒激增、治安騷亂、槍擊案增加的背景下，2020年全紐約市共有2600名警察辭職，另有2746名警察選擇退休，共計5346人；在2019年，紐約市則共計1509名警察離開市警，有1544人退休，一共只有3053人。

離職和退休的5346名警察占紐約市警總人數的15%；截止5日，制服警員人數已從2019年的3萬6900人下降至3萬4974人；而今年截止4月21日，已有831名警員離開了市警，而在進一步反警情緒下，預計會有更多警察效仿。

退休警探嘉珂羅尼(Joseph Giacalone)表示「紐約市的警察正在從其他部門尋找更好的工作，甚至從事新職業」，隨著市議會討論解除警察豁免權，讓普通人更容易起訴警察，將會進一步惡化市警成員紛紛離職的現狀。

有不願具名的華裔警員說，「之前疫情大家瘋搶衛生紙，很多人為沒了衛生紙而慌張，試試沒了警察」；他指出，紐約市越來越寬鬆的刑罰，是警察選擇離開的主要原因，「先是大麻合法化、然後是賣淫合法化，現在槍擊案嫌犯、謀殺犯都可以自己簽保候審，大家還是自求多福吧」；這位華裔警員也計畫近幾年搬離至別州居住。

另外一名華裔警員認為警察已經不再是一份搶手職業，「警察原本是拿生命冒險但受人尊重的職業，但這些年卻成了不少人指著鼻子罵的對象」；他說，「那些極左派激進分子只看到被警察誤殺的，看不到每年大量執勤中犧牲的警員，冒著生命執勤換來的是一不小心進監獄，誰還願意再加入警隊。」