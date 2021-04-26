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反警情緒漲、士氣減信心失 市警退休離職增75%

記者黃伊奕╱紐約報導
反警情緒高漲，越來越多市警離職或退休；圖為示威時反警人士指著維持秩序的警察不斷辱罵。（記者洪群超╱攝影）
反警情緒高漲，越來越多市警離職或退休；圖為示威時反警人士指著維持秩序的警察不斷辱罵。（記者洪群超╱攝影）

根據紐約市警統計，2020年全市超過5300名警員退休或辭職，相比前一年增長了75%，並預計會有更多警員效仿；有華警對此表示，「大部分警察對紐約市越來越寬鬆的刑罰和與對警方越來越嚴厲政策失去信心，選擇離開。」

根據政府部門數據顯示，自疫情爆發以來，反警情緒激增、治安騷亂、槍擊案增加的背景下，2020年全紐約市共有2600名警察辭職，另有2746名警察選擇退休，共計5346人；在2019年，紐約市則共計1509名警察離開市警，有1544人退休，一共只有3053人。

離職和退休的5346名警察占紐約市警總人數的15%；截止5日，制服警員人數已從2019年的3萬6900人下降至3萬4974人；而今年截止4月21日，已有831名警員離開了市警，而在進一步反警情緒下，預計會有更多警察效仿。

退休警探嘉珂羅尼(Joseph Giacalone)表示「紐約市的警察正在從其他部門尋找更好的工作，甚至從事新職業」，隨著市議會討論解除警察豁免權，讓普通人更容易起訴警察，將會進一步惡化市警成員紛紛離職的現狀。

有不願具名的華裔警員說，「之前疫情大家瘋搶衛生紙，很多人為沒了衛生紙而慌張，試試沒了警察」；他指出，紐約市越來越寬鬆的刑罰，是警察選擇離開的主要原因，「先是大麻合法化、然後是賣淫合法化，現在槍擊案嫌犯、謀殺犯都可以自己簽保候審，大家還是自求多福吧」；這位華裔警員也計畫近幾年搬離至別州居住。

另外一名華裔警員認為警察已經不再是一份搶手職業，「警察原本是拿生命冒險但受人尊重的職業，但這些年卻成了不少人指著鼻子罵的對象」；他說，「那些極左派激進分子只看到被警察誤殺的，看不到每年大量執勤中犧牲的警員，冒著生命執勤換來的是一不小心進監獄，誰還願意再加入警隊。」

警察 紐約市 退休

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