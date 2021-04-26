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反仇恨亞裔 長島近千居民遊行 兒童齊聲「傳遞愛」

記者朱蕾╱紐約報導
民眾帶著自製的反對仇恨標語參加集會。(記者朱蕾/攝影)
民眾帶著自製的反對仇恨標語參加集會。(記者朱蕾/攝影)

近千名各族裔民眾25日在紐約長島大頸(Great Neck)集會並遊行，呼籲團結起來反對仇恨，為種族平等和正義共同發聲和行動。

此次活動由大頸華人協會舉辦，得到眾多組織和各級民選官員的支持；參與者聚集在大頸的消防員公園(Firefighters Park)，手舉「停止仇恨亞裔」、「仇恨不會贏」等反對仇恨和歧視的標語；在遊行開始前，各族裔兒童齊聲說，「傳遞愛，沒仇恨，讓改變從你我開始。」

選區覆蓋長島和皇后區的國會眾議員蘇奧齊(Tom Suozzi)表示，2020年全國的仇恨犯罪下降9%，但針對亞裔的仇恨犯罪卻激增150%，紐約市的增幅是全國最高；「在納蘇郡，我們知道有些人遭遇歧視或仇恨後沒有報案；遭遇任何罪案，我們都需要民眾站出來報案。」

蘇奧齊還說，「無論在美居住五年還是五代人，這裡都是家，人人都平等，我們反對仇恨亞裔以及仇恨任何族裔。」

國會眾議員孟昭文表示，去年新冠疫情爆發後，亞裔社區要對抗兩種病毒：新冠和仇恨；「我知道很多亞裔感到害怕，告訴他們年長的父母、祖父母不要外出，告訴孩子不要在外面玩。」

孟昭文說，「在美出生、長大的我，從沒像現在這樣看見和感受到來自各族裔如此廣泛的對亞裔社區的支持，此次集會也如此，各級民選官員、各族裔民眾站在一起，發出共同的聲音；我們反對仇恨和歧視，不只是為了自己的社區，任何人、任何社區有此類遭遇時，我們都要站出來。」

孟昭文還表示，從歷史書到政府經費，亞裔社區和亞裔的聲音長久以來被無視，「這是需要我們一起解決之處，除了針對仇恨犯罪立法，我們還要爭取讓政府為社區提供更多資源，包括心理健康服務、社區安全等；我們不僅要呼籲停止仇恨，還要爭取平等的經費和機會。」

大頸華人協會副會長馮婉婷表示，此次活動已呼籲團結和愛為主題，不僅長島多個地區的華人協會紛紛參與，還得到社區各族裔組織、學區、公園局、消防局、警局等各方支持，「我們需要站在一起，用愛和團結來消除仇恨和歧視，抵制犯罪和負能量。

孟昭文(講話者)等各級民選官員參加集會。(記者朱蕾/攝影)
孟昭文(講話者)等各級民選官員參加集會。(記者朱蕾/攝影)
數百民眾集會後上街遊行。(記者朱蕾/攝影)
數百民眾集會後上街遊行。(記者朱蕾/攝影)
近千民眾遊行反對仇恨亞裔，包括很多兒童。(記者朱蕾╱攝影)
近千民眾遊行反對仇恨亞裔，包括很多兒童。(記者朱蕾╱攝影)
數百民眾聚集在大頸，呼籲團結。(記者朱蕾/攝影)
數百民眾聚集在大頸，呼籲團結。(記者朱蕾/攝影)
少年兒童手舉標語，參加集會。(記者朱蕾/攝影)
少年兒童手舉標語，參加集會。(記者朱蕾/攝影)
華人夫婦手舉標語，反對仇恨，呼籲團結。(記者朱蕾/攝影)
華人夫婦手舉標語，反對仇恨，呼籲團結。(記者朱蕾/攝影)

亞裔 歧視 長島

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