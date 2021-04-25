擴大「開放街道」缺經費 5大道商改區募款

5大道商改區呼籲當地商家與民眾自發籌集運行資金，幫助「開放街道」計畫回歸。(記者顏潔恩／攝影)

隨著天氣回暖，紐約市 在去年新冠疫情期間推出的「開放街道」(Open Street)計畫將回歸布碌崙 (布魯克林)社區；但是負責計畫的5大道商改區 (5th Ave Business Improvement District)未獲取市府經費，呼籲當地商家與民眾自發籌集資金，幫助計畫進行。

「開放街道」計畫將封鎖當地部分街道，提供民眾活動空間，獲得不少居民青睞；今年夏天商改區有意擴大並永久化該計畫，社區仍要嚴格防疫，需要資金實施這些措施，然而鼓勵社區展開該項目的市府，卻未提供任何資助。

據5大道商改區計畫，只要籌募到足夠的經費，5月1日起就會實施計畫，分別在39街至42街、44街至47街、55街至59街，在周五至周日封街，維持至少27周；屆時除了小商家、餐飲業者能在街道上販賣外，也會邀請社區機構擺攤，為民眾提供各類資訊等。

商改區需籌集3萬8000元實施該計畫，目前已籌得超過6000元；有意的民眾可上網至https://www.gofundme.com/f/sunset-park-open-streets-2021?utm_medium=referral&utm_source=unknown&utm_campaign=comms_twb7+sunset-park-open-streets-2021捐款。