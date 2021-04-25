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布碌崙萬人機車遊行 追思饒舌歌手DMX

記者張晨／紐約報導
布碌崙萬人機車遊行紀念饒舌歌手DMX，市警封路封橋交通受阻。(記者張晨／攝影)
布碌崙萬人機車遊行紀念饒舌歌手DMX，市警封路封橋交通受阻。(記者張晨／攝影)

以咆哮式饒舌歌曲記述美國街頭暴力和掙扎的嘻哈音樂歌手DMX近日過世，享年50歲；萬名機車騎手24日一早從楊克斯(Yonkers)出發，聚集在紐約布碌崙(布魯克林)巴克萊中心(Barclays Center)，參加下午4時開始的追思會，紀念這位在紐約出生的說唱傳奇。

(影音來源：記者張晨)

本名為厄爾．西蒙斯(Earl Simmons)的DMX於9日因服藥過量導致心臟病發急救住院，經過一周的搶救後過世。

震耳欲聾的機車領跑了這場遊行，從楊克斯開始，DMX的紅色棺材被放置在一輛巨型卡車後，側面印著「DMX萬歲」的字樣。

楊克斯警方表示，遊行導致街道封閉、車道限制和嚴重的交通堵塞；紐約警方也表示，約200名警員和交通執法者被派往此次活動，直升機也在上空盤旋。

一名執法部門的消息人士說，「警察將部署在沿途，並且會有大量警力。」布朗士高速公路(Major Deegan)以南、甘迺迪(Robert F. Kennedy)大橋以及西行的中央公園大道(Grand Central Parkway)暫時關閉。

根據紐約州新冠疫情的指導方針，巴克萊中心的容客量僅有10%；據場館網站介紹，該場館共可容納1萬9000人，並擁有101個豪華套房。

該活動組織者在一份聲明中表示，他們將遵循紐約新冠檢測指南和指導方案，追思會將在DMX的YouTube頻道進行直播。

紐約州 DMX 遊行

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