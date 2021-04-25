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州眾議會助理議長米婷絲 日落公園慶就職

記者顏潔恩／紐約報導
支持者用南美洲祭拜儀式慶祝米婷絲就職。(記者顏潔恩／攝影)
支持者用南美洲祭拜儀式慶祝米婷絲就職。(記者顏潔恩／攝影)

布碌崙(布魯克林)選區包括日落公園的第51選區州眾議會助理議長米婷絲(Marcela Mitaynes)，24日在日落公園內舉行就職典禮，帶來多場南美風情的熱舞慶典；米婷絲出自草根組織，在未參政前就踴躍為移民爭權發聲，早已名聲大噪，當天不少政界高層現身祝賀。

26歲米婷絲來自秘魯，曾是一名無證移民，自參與社區事務以來，專為移民群體和無證客發聲，並在2019年積極維權下，讓紐約州成功通過住房租金穩定和租戶保護法案。

24日下午，米婷絲的支持者聚集在日落公園內，用極具南美風情的表演和祭拜儀式，慶祝米婷絲就職；米婷絲表示，她從未想過參政或擔任義工協助他人，直到一家人被房東逼遷，給她留下很大的心理創傷後，決定改變這一切，也是她後來關注租客權益的原因。

「我已經準備好投入工作、去州府為社區居民發聲。」米婷絲說，就職只是個開始，接下來將繼續和社區緊密合作，竭盡所能給社區帶來最好發展。

參院多數黨領袖舒默(Chuck Schummer)、州檢察長詹樂霞(Letitia James)、日落公園州參議員麥里(Zellnor Myrie)、國會議員維樂貴絲(Nydia Velazquez)等人也現身致賀；舒默說道，米婷絲並不是含著金湯匙出身，相反的，一家人出身卑微，但通過不懈的努力改變命運。

麥里也表示，在米婷絲還沒有政治頭銜、沒受到聚光燈、群眾的關注時，她就已經是個戰士，「她值得我們的支持」；他表示自己剛從新冠肺炎中復原，但非常想見證米婷絲就職，「現在你已有頭銜、有聚光燈和群眾的關注，可你還是同樣的米婷絲」。

米婷絲表示她已準備好投入工作，到州府為社區居民發聲。(記者顏潔恩／攝影)
米婷絲表示她已準備好投入工作，到州府為社區居民發聲。(記者顏潔恩／攝影)

日落公園 移民 紐約州

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