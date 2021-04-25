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亞裔兒童與家庭聯盟教育報告 籲取消SHSAT

記者金春香／紐約報導
亞裔兒童與家庭聯盟教育報告，再籲取消SHSAT。（記者金春香／攝影）
亞裔兒童與家庭聯盟教育報告，再籲取消SHSAT。（記者金春香／攝影）

亞裔兒童與家庭聯盟(CACF)日前發布教育政策報告，呼籲市府制定更符合亞裔需求的教育政策，要求市府取消特殊高中入學考試(SHSAT)，招募更多亞裔教師，增加亞裔文化內容課程。

報告指出，紐約市公校亞裔學生有超過18萬人，占公校總人數的16.2%，亞裔學生群體中，包含超過40個分支族裔，各族裔學生的語言、信仰、文化和移民經歷都各不相同，雖然目前中文、韓文、孟加拉語和烏爾都語是紐約市民眾最常使用的前十種語言中的四種，但仍然有很多亞太裔學生的教育需求常常被忽視，且在尋求教育資源的路上遇到很多挑戰。

報告稱，紐約市必須制定全面的教育政策，適應不同族裔學生的需求；教育數據顯示，不同亞裔分支族裔學生的教育需求不同，如2013至2014學年柬埔寨裔和老撾裔學生的畢業率低於70%，而日本裔和華裔學生的畢業率為95%，因此市府應該根據不同族裔、性別、母語和經濟狀況對亞裔學生進行數據細分，為不同學生提供有針對性的教學。

在特殊高中問題上，CACF是少數支持取消SHSAT的亞裔組織之一，該報告指出根據市獨立預算辦公室數據，2019年至2020年進入高中的5萬4715名亞裔學生中，只有1萬354人入讀特殊高中，也就是說有超過80%的亞裔學生沒有入讀特殊高中，而亞裔學生中，很多都來自低收入移民家庭，高中錄取應該考慮大多數學生的利益。

報告建議廢除以SHSAT作為唯一錄取指標的特殊高中招生政策，建立公平錄取系統，優先錄取在社會和經濟上邊緣化的學生；此外應加強對低表現學校的投入，以及在皇后區北部和布碌崙(布魯克林)南部建立更多高中。

報告還指出，亞太裔學生仍面臨學校過度擁擠、遭遇霸凌、缺少語言幫助、缺少對應各自文化的相關服務等問題，需要市府加強對特殊教育的投入，為英語學習生項目增加更多資金，招募更多亞裔教師，增加亞裔文化內容課程，為學校教職員工進行反對歧視亞裔培訓，包括學習如何阻止校園內針對亞裔的騷擾等。

亞裔 教育 紐約市

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