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拾荒華男哈林區遭人狠踢頭昏迷 家屬：讓嫌犯付出代價

記者張晨╱紐約報導
嫌犯作案時的體貌特徵。(市警提供)
嫌犯作案時的體貌特徵。(市警提供)

曼哈頓哈林區(Harlem)23日晚發生一起涉及華裔受害者的攻擊案件，61歲的拾荒者馬耀攀(Yao Pan Ma，音譯)遭人無故踹倒在地隨後狠踢其頭部，導致其送醫後性命垂危，陷入昏迷；其57歲的妻子陳寶珍(Baozhen Chen，音譯)24日懇求警方將襲擊她丈夫的人繩之以法，並讓他「付出代價」。

警方表示，案發當日晚8時20分左右，在位於三大道和東125街的東北角，馬耀攀被一男子從後攻擊倒地，而後嫌犯更是變本加厲朝其頭部狠踹了數腳後逃離。

警方稱，晚上9時左右，一名路過的公車司機注意到倒地不起的馬耀攀，才撥打911報警；市警緊急救援小組(Emergency Medical Services)趕到現場後將他往市公立醫院哈林分院(NYC Health + Hospitals/Harlem)治療。

其妻陳寶珍表示，自己是一名護理員，案發時她正在上班，是警方打電話通知她這個噩耗；「我很害怕，不知道該怎麼辦，不敢相信這樣的事情會發生在我們身上。」

據悉，這對華裔夫妻育有兩名成年子女，均已結婚並在中國生活，馬耀攀曾經在一家餐館當助廚，但因為疫情失去工作。

「這就是為什麼他會在周五晚上收集一些瓶罐以補貼家用。」陳寶珍說，丈夫工作非常努力，他拾荒的錢也均用來支付房租和帳單；她形容丈夫是一個「沈默寡言的善良人」，卻成為這起案件無辜的受害者。

警方同日公布的案發地監控錄像顯示，嫌犯朝已經倒地的馬耀攀頭部猛踩了六腳，該人膚色黝黑，最後一次被看到時身穿黑色夾克、黑色褲子、白色運動鞋和一頂多色棒球帽。

警方表示，目前馬耀攀在醫院因藥物昏迷，情況危急，他腦部挫傷，面部骨折。

現呼籲民眾有看到和圖、視頻中體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，也可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

嫌犯作案時的體貌特徵。(市警提供)
嫌犯作案時的體貌特徵。(市警提供)

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