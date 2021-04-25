打完首劑疫苗 華人老夫妻染疫離世 女兒嘆未及早檢測

90歲的于長年日前染疫，在病床上與病魔纏鬥半個月，不幸離世。(于女士提供)

皇后區一對華裔長者夫婦接種第一劑新冠疫苗 十天後，出現咳嗽等症狀，先後被確診染疫，與病毒鬥爭半個月後，雙雙離世；接種疫苗之後仍會染疫、甚至死亡，紐約市檢測 追蹤小組(Test and Trace Corps.)公布的防疫措施建議，若出現新冠症狀，應盡快就近檢測病毒，家中要準備體溫計和血氧儀，以免錯失治療的黃金時間。

在外州工作的于女士表示，她十多年前從中國來美打拚，五年前把年邁的父母接到美國團聚，為雙親找的家庭醫生，是一位在法拉盛市中心開診所的華人醫師。

她說，去年疫情 高峰期，父母二人在法拉盛居住，疫情趨緩後，她的丈夫從外州搬回與雙親同住；疫情期間，她的母親然外出時都做好防護措施，熬過了最艱難時刻，終於等到疫苗問世。

于女士說，今年3月初，雙親收到家庭醫生來電，稱他們符合接種疫苗的條件，便於3月5日接種了第一劑莫德納(Moderna)疫苗。

接種第一針疫苗十天之後，于女士說，90歲的父親于長年於3月15日出現咳嗽等症狀，83歲的母親張俊花則出現嘔吐等症狀，兩人立即打算前往家庭醫生診所看診；不過診所擔心她父親已感染新冠，便改為電話問診，並開出治療藥物。

于女士表示，她的丈夫於3月18日出現新冠症狀，於是一家人19日一起去進行病毒檢測，父親于長年測量血氧濃度時，只有86%，立即被送往附近醫院治療，隨後的檢測結果顯示為陽性。

由於兩名老人同吃同住，于女士說，她丈夫隨後致電家庭醫生詢問她的母親是否需要治療，不過對方要求他們等待病毒檢測結果，期間母親曾由護理員陪同去看專科醫生。

于女士說，三天後母親收到陽性檢測報告，得知確診，多次致電家庭醫生才得到回覆，告知需購買體溫計與血氧儀，並叮囑若血氧飽和度低於90%，須立即送醫急救；等她買了血氧儀為母親測量時，發現只有63%的血氧飽和度，立即打911求助。

父母在醫院治療初期，于女士說，醫院為了防疫，不允許親友探病，直到４月2日父母病情加重，醫院才允許她看望；她說，父母當時已戴上高壓氧氣面罩維持血氧度，並多次告訴她「非常痛苦、生不如死」，在與病毒抗爭近半個月後，她的雙親於4月４日與6日相繼離世。

于女士表示，雖然父母年事已高，但已等到疫苗問世，她感嘆若一開始就得到家庭醫生的及時處理，她也盡早帶父母檢測病毒，雙親可能不會延遲就醫；她說：「太遺憾了，他們(父母)再也沒能回家。」

于女士父母就診的診所，由所屬的仁德醫生集團公關回應：「對病人的家屬致以最深切的哀悼與慰問，受限於『美國健康保險隱私及責任法案』(HIPAA)，我們無法對病人個體醫療狀況置評」。

根據市檢測追蹤小組(Test and Trace Corps.)公布的防疫措施，若出現新冠症狀，應前往就近檢測站檢測，確診後，接近他人時應戴口罩，隨時使用乾洗手液消毒，準備溫度計監測體溫，並使用血氧儀隨時檢查血氧濃度。

疑似感染新冠時，測量血氧濃度至關重要；市府的血氧儀官網指引稱，確診患者應每天早晚各監測血氧一次，若血氧含量在95%到100%之前，屬於正常；若血氧量在91%到94%，預示可能患有疾病，應立即致電家庭醫生；若未能及時聯繫家庭醫生，可登錄網站www.ExpressCare.com或致電(322)220-1337，預約緊急護理評估。

若血氧含量低於90%，預示測量者可能患有嚴重疾病，應立即致電911或前往較近的急診室治療，或需接受緊急X光掃描或心臟檢測。