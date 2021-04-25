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世華工商婦女企管協會 李豔翠接大紐約會長

記者牟蘭╱紐約報導
張俊裕(中)見證葉周森娣(左)將世界華人工商婦女企管協會大紐約分會會長一職交棒給李豔翠(右)。(記者牟蘭╱攝影)
張俊裕(中)見證葉周森娣(左)將世界華人工商婦女企管協會大紐約分會會長一職交棒給李豔翠(右)。(記者牟蘭╱攝影)

世界華人工商婦女企管協會大紐約分會24日舉辦2021年新舊會長交接典禮，前會長葉周森娣交棒給李豔翠；李豔翠表示，她將團結大紐約華人工商界女性，建立交流平台，培養在美華裔女性的領導力，並增進國際文化交流等。

前會長葉周森娣表示，她於2019年接棒會長一職，聯合市議員顧雅明與紐約松柏愛心會分別舉辦社區園遊會與義診等活動，並於2020年擴大會員人數，為華裔工商企管婦女提供交流平台；她說，去年2月疫情爆發，協會成員居家防疫，取消原訂於春季舉辦的經濟論壇。

葉周森娣說，為幫助社區防疫，協會配合社區組織，為所需單位募集防疫物資；她補充，疫情趨緩後，協會還幫助黃百齡理事推廣蘭花展，推廣台灣外交。

新會長李豔翠表示，自己從事文化與醫療行業，為「美國中國醫藥導報」(Chinese Medical Report)發行人，家族經營一家國際進出口公司，她承諾接棒後利用紐約這個世界經濟貿易樞紐，結合自身35年職場經驗，促進協會更大的發展。

紐約台北經濟文化辦事處副處長張俊裕、 紐約華僑文教服務中心主任陳永豐、駐美投資貿易服務處主任丁偉與市議員顧雅明等均參與當天活動。

世界華人工商婦女企管協會大紐約分會24日舉辦2021年新舊會長交接典禮，前會長葉...
世界華人工商婦女企管協會大紐約分會24日舉辦2021年新舊會長交接典禮，前會長葉周森娣交棒給李豔翠。(主辦方提供)

紐約 防疫 疫情

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