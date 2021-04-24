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疫情+退休潮 MTA流失4000崗位

記者金春香／紐約報導
自新冠疫情侵襲紐約以來，由於出現退休潮和招聘凍結，MTA已經流失至少4000個崗位，且其中大部分是地鐵和公車員工。（記者金春香／攝影）
自新冠疫情侵襲紐約以來，由於出現退休潮和招聘凍結，MTA已經流失至少4000個崗位，且其中大部分是地鐵和公車員工。（記者金春香／攝影）

根據大都會運輸署(MTA)最新數據，自新冠疫情侵襲紐約以來，由於出現退休潮和招聘凍結，MTA已經流失至少4000個崗位，其中大部分是地鐵和公車員工。

根據MTA本周發布的數據，MTA今年3月共雇用6萬6986名員工，較去年3月的7萬997人減少4011人，且比2019年同期減少近5400人。

據悉大都會運輸署在過去兩年中流失了7%的工作崗位，其中的重災區是紐約市捷運局(NYC Transit)，捷運局負責運營全市的地鐵、公車和其他輔助公共運輸工具，過去一年由於新冠疫情導致大量人手生病甚至染疾死亡，工作人員數量減少3101人，今年3月的員工數字降至4萬4329人。

MTA發言人Ken Lovett表示，他們正在努力增添人手，為空缺的重要崗位抓緊招聘替代人員；MTA官方稱有159名員工因感染新冠去世。

數據還顯示，地鐵維修工人在去年減少了1221人；地鐵工會表示，這會令紐約市地鐵網路再次陷入失修危機，而隨著疫情緩解，紐約市逐漸開放，需要更多地鐵和公車員工來保證交通體系的順利運轉。

對於地鐵公車載客率仍低，及大眾擔心在地鐵或地鐵站內遭遇攻擊而不敢乘坐的問題，市警捷運部門主管歐萊麗(Kathleen O'Reilly)21日表示，人們不應該再繼續散布有關地鐵犯罪的恐怖信息，並稱上周地鐵內的犯罪數量是近月來最低的兩周之一。

歐萊麗表示，上周紐約市地鐵系統內記錄在案的犯罪數量僅為15起，並指出阻礙民眾搭乘地鐵的原因之一就是不實散布的恐怖信息，「大家都應該鼓勵民眾搭乘地鐵，告訴民眾地鐵是安全的，我的家人就每天都乘坐地鐵。」

不過雖然地鐵內總體犯罪數量降低，但由於乘坐人數減少，發生在每個人身上的概率也就增加；根據市警數據，3月每100萬名乘客中會發生2.32起重罪，而2019年該數字為1.47起。

市捷運局代理局長芬伯格(Sarah Feinberg)回應，乘客是否感到安全不僅僅只看犯罪數量，而是整個搭乘環境給人們的感覺，不可否認的是，目前的地鐵系統有時會給人荒涼的感覺，乘客很可能在踏入車廂後發現自己是唯一的乘客，或不得不面對有精神疾病或暴力傾向的車內人員。

地鐵站 紐約市 MTA

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