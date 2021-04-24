14.5億東河防洪工程將動工 居民抗議

反對者要求市府停止東岸海岸線防洪工程計畫。(取自東河公園行動小組網站)

斥資14.5億元的曼哈頓「東岸海岸線防洪工程」(East Side Coastal Resilience Project)近日將動工，由於工程將需掩蓋擁有「下城的中央公園」美稱的東河公園(East River Park)，遭到居民抗議；反對者認為，不應該用一個「破壞型防洪計畫毀了東河公園」，要求市府暫停計畫，與社區溝通。

根據市府計畫，防洪工程將提高東河公園地基8至10呎，以預防因風災或氣候變遷影響而造成的海平面上升，引發災難性洪水 ；不過反對者認為，這樣的「破壞型計畫」將會破壞社區結構，同時更摧毀東河公園內的樹木與周遭環境，扼殺了下城居民僅存的綠地。

即便此前市府為達成居民要求保留公園的訴求，在施工期間的五年內，分區開放公園，以達到紐約市 防洪工程的需求，並滿足居民仍有公園使用；不過該做法仍受到居民抨擊，認為市府和民選官員仍未解決基本問題。

為了保留公園，東河公園維權組織「東河公園行動小組」(East River Park ACTION)本月初提出訴訟，狀告市府，認為市府砍樹建防洪工程，犧牲的不僅是樹木，同時也會傷害東河沿岸2.2哩內的所有生物；另外施工期間產生的噪音和灰塵，也將為社區帶來更嚴重的健康疑慮。

反對者日前舉行示威遊行 ，呼籲市府和市議員利華娜(Carlina Rivera)暫停計畫與社區溝通；對此利華娜表示，她此前已經積極與相關單位溝通，確保在工程期間，維持約一半的公園向公眾開放，同時她也不會「讓能夠保護附近政府樓的居民的防洪工程，再受到任何的拖延。」