我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州新冠感染率 從全美最高降至最低 公衛學者大讚

MIT：室內距6呎與60呎染疫風險一樣高 保持通風更重要

14.5億東河防洪工程將動工 居民抗議

記者顏嘉瑩／紐約報導
反對者要求市府停止東岸海岸線防洪工程計畫。(取自東河公園行動小組網站)
反對者要求市府停止東岸海岸線防洪工程計畫。(取自東河公園行動小組網站)

斥資14.5億元的曼哈頓「東岸海岸線防洪工程」(East Side Coastal Resilience Project)近日將動工，由於工程將需掩蓋擁有「下城的中央公園」美稱的東河公園(East River Park)，遭到居民抗議；反對者認為，不應該用一個「破壞型防洪計畫毀了東河公園」，要求市府暫停計畫，與社區溝通。

根據市府計畫，防洪工程將提高東河公園地基8至10呎，以預防因風災或氣候變遷影響而造成的海平面上升，引發災難性洪水；不過反對者認為，這樣的「破壞型計畫」將會破壞社區結構，同時更摧毀東河公園內的樹木與周遭環境，扼殺了下城居民僅存的綠地。

即便此前市府為達成居民要求保留公園的訴求，在施工期間的五年內，分區開放公園，以達到紐約市防洪工程的需求，並滿足居民仍有公園使用；不過該做法仍受到居民抨擊，認為市府和民選官員仍未解決基本問題。

為了保留公園，東河公園維權組織「東河公園行動小組」(East River Park ACTION)本月初提出訴訟，狀告市府，認為市府砍樹建防洪工程，犧牲的不僅是樹木，同時也會傷害東河沿岸2.2哩內的所有生物；另外施工期間產生的噪音和灰塵，也將為社區帶來更嚴重的健康疑慮。

反對者日前舉行示威遊行，呼籲市府和市議員利華娜(Carlina Rivera)暫停計畫與社區溝通；對此利華娜表示，她此前已經積極與相關單位溝通，確保在工程期間，維持約一半的公園向公眾開放，同時她也不會「讓能夠保護附近政府樓的居民的防洪工程，再受到任何的拖延。」

紐約市 遊行 洪水

上一則

建築廢料丟垃圾中轉站 日落公園民代力阻

下一則

紐約市塗鴉清理重啓 台山僑團贈用具

延伸閱讀

丕優調查：逾8成亞裔 認為仇亞暴力正在增加

丕優調查：逾8成亞裔 認為仇亞暴力正在增加
華埠居民自保 巡邏隊合作保全公司每天派車上街

華埠居民自保 巡邏隊合作保全公司每天派車上街
感謝支持 市警工會背書王能、尹導

感謝支持 市警工會背書王能、尹導
賈斯康 縮減打擊幫派編制惹議

賈斯康 縮減打擊幫派編制惹議
新州先進傳媒：教育稅重 考分未必高

新州先進傳媒：教育稅重 考分未必高

熱門新聞

陳夢琴在出現新冠症狀後半個月去世。(陳夢琴家人提供)

月初才打完疫苗 57歲華女染新冠送命

2021-04-19 02:28

紐約襲警頻傳 外州男闖紅燈被攔 向警潑酸

2021-04-19 00:05
紐約市將於21日出現強烈雷暴天氣。(記者顏嘉瑩/攝影)

狂風豪雨…超強雷暴今襲紐約

2021-04-21 08:45
21歲的納菲亞在家門口被他人用硫酸攻擊，她期盼警方早日逮捕嫌犯；左圖為納菲亞受害前照片，中圖與右圖為受害人被硫酸燒傷的照片。取自GoFundMe網頁)

亞裔女被潑硫酸 毀容幾近失明哭訴尋兇嫌

2021-04-23 02:28
五分局華警張立勇執勤時遭示威者以針對亞裔的種族主義言論辱罵威脅。(記者張晨／攝影)

獨／非裔男罵華警「吃貓狗沾醬油」 影片曝光

2021-04-20 11:02
紐約華婦陳月英染疫後壓力大、精神失常，失聯多日，被人拍下視頻放上網。（視頻截圖）

紐約華婦染疫壓力大精神失常 外州失聯 家人苦尋

2021-04-21 16:09

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
維州非裔男搭白人警便車返家打911 被同一名警開10槍

維州非裔男搭白人警便車返家打911 被同一名警開10槍

母遺產2000萬卻被用200萬打發 她氣找親姐當面對質

母遺產2000萬卻被用200萬打發 她氣找親姐當面對質
被控洩露習近平女兒個資 牛騰宇二審維持14年

被控洩露習近平女兒個資 牛騰宇二審維持14年
反仇亞法案 共和黨霍利投唯一反對票：法案用詞危險

反仇亞法案 共和黨霍利投唯一反對票：法案用詞危險
美軍「傾斜旋翼機」 起飛氣流超強 吹毀英直升機停機坪

美軍「傾斜旋翼機」 起飛氣流超強 吹毀英直升機停機坪