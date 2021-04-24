建築廢料丟垃圾中轉站 日落公園民代力阻

Waste Connections計畫在位於50街110號的垃圾中轉站中倒入建築廢料。(谷歌地圖)

布碌崙(布魯克林)日落公園 50街垃圾中轉站的負責公司Waste Connections日前宣布，計畫將建築垃圾丟進該中轉站待處理，引起當地居民強烈不滿；日落公園民代23日發表共同聲明，稱已致信給州府，擔憂丟棄建築廢料會引起空氣污染，新冠肺炎疫情 仍在肆虐，將進一步危害居民健康。

日落公園州參議員麥里(Zellnor Myrie)、市議員萬齊家(Carlos Menchaca)、州眾議會助理議長米婷絲(Marcela Mitaynes)22日聯合寫信給州環保廳(Department of Environmental Conservation，簡稱DEC)，提到新冠疫情不斷反映出紐約市 社區各種不公平待遇和狀況；日落公園作為移民社區，長年來在醫療、交通、教育和其他必要基礎設施上，總是出現資源不足的現象。

相比白人富人區，中低階層較集中的社區，像是日落公園，每次都會被要求承擔垃圾負擔及更多的污染，單是日落公園就有兩個垃圾中轉站、三個發電廠、水泥廠。

他們指出，位於50街110號的垃圾中轉站已給居民帶來生活負擔，若還要接受建築工業廢料的處置，最先出現的狀況是嚴重超標的空氣污染；2012年州立大學附屬醫院(SUNY downstate hospital)、信義會醫療中心(Lutheran Medical Center)就曾發布一項研究指出，日落公園現有的污染源已導致部分社區的民眾，更高的哮喘發作機率。

「在疫情下應更重視人民的健康」，三位民選官員要求州府拒絕Waste Connections在垃圾中轉站倒置工業廢料，另覓方法處理這些垃圾；另外也呼籲州府提出改善日落公園空氣污染問題的方案，將居民健康擺在第一位。