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新冠襲紐約…46號派餐周年 「華埠新生縮影」

記者張晨／紐約報導
莫志聯發起一周年派餐500份活動。(記者張晨/攝影)
莫志聯發起一周年派餐500份活動。(記者張晨/攝影)

一年前的今天，紐約的早春仍宛若嚴冬，空無一人的街區，緊閉的捲簾門，華埠從前熱鬧的勿街，唯有46號的燈亮著；兩張桌子擺在店外，為了保證社交距離，一個派飯，一個派涼茶。

影音來源：記者張晨

23日是他們開始派餐的一周年，500個餐盒、口罩、洗手液、礦泉水和蛋糕，排隊的人站了兩個路口，街上人群熙來攘往，連過路的車輛也被堵在了街上，不耐煩的喇叭聲此起彼伏。

回望一年前的4月，居家避疫已一月有餘，記者首次來此採訪時，店外排隊領餐的只有稀疏幾人，外族裔居多，華人也均為老人，疫情下這些人因為經濟或身體條件，三餐都成了問題。

記者去年寫的疫區手記曾提到，「和紅遍社交媒體的甜品店、奶茶店以及幾家大名赫赫的老牌茶餐廳比起來，兩年中我從沒聽過46號的名字，就連緊鄰的禮品店和筷子店都比它火爆；而就是這麼一家無名小店，在新冠肺炎席捲紐約市的時候，守住了華埠的魂。」

店經理莫志聯在過去300多個日子裡，從沒有停下派餐的腳步，他的名字也登上媒體版面，從發餐開始到白思豪訪華埠時的質問衝突，再到點亮中國城掛燈計畫，46號成了政客競選、官員走馬上任的必經之站。

「我只在乎他們是否能為華埠做些實事。」27歲的莫志聯說，2020年3月父親因病去世，不到一個月他便開始為社區派餐直到今天；「我確實做得不夠好，但我從沒有放棄過，我覺得我能做的還有很多。」他說，2018年彩福樓關閉，46號又曾因冒用老店宏安之名被告，「但和我願意站在這個，繼續服務生我養我的社區，沒有關係。」

清明節時他站在墓前問爸爸，「如果你看到我這一年又惹了那麼多的麻煩，是會罵我？還是會為我驕傲啊？我真的很想你。」

送餐一周年這天，他淚目了幾次，先是感謝有那麼多人前來幫他打包、整理、派餐，後在眾人簇擁下，這個大男孩終也沒有控制住情緒哽咽落淚。

「做焦點真的很容易，但不容易的是那些更需要關注的人卻被忽略了。」他說，過去一年的成長無疑是巨大的，讓自己更想要腳踏實地的做事，不輕言放棄的做事。

老闆陳慶文和去年並無差別，話不多的他依舊悶頭忙前忙後，4月也是他的生日月，但他一忙就忘記了；「沒有別的，只有感謝吧。」他說，一年就這麼過去了，很多時候都是莫志聯一個人在扛，自己卻幫不上什麼忙。

一周年派餐當日，州眾議員牛毓琳、參選曼哈頓第一選區市議員的劉林劍虹、州檢察長詹樂霞(Letitia James)以及中華公所主席于金山等均到場幫忙。

詹樂霞稱46號是華埠新生的縮影，莫志聯則是代表社區新一代的面孔，「因為疫情，許多人都不得不掙扎著從泥濘中爬起前行，而前行的路上，幸運遇到這麼多慷慨伸出的雙手。」

于金山則表示，中華公所將保持開放的態度，傾聽並繼續力所能及的與社區合作，使華埠重新擁有疫情前的活力。

牛毓琳、劉林劍虹、詹樂霞以及于金山均到場幫忙派餐。(記者張晨/攝影)
牛毓琳、劉林劍虹、詹樂霞以及于金山均到場幫忙派餐。(記者張晨/攝影)
前來排隊領餐的民眾絡繹不絕。(記者張晨/攝影)
前來排隊領餐的民眾絡繹不絕。(記者張晨/攝影)

華埠 疫情 紐約市

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