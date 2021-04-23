海洋藝術祭 14部青少年影片線上看

學員實地探訪海洋，把對海洋的觀察，拍攝成紀錄片。(靈鷲山佛教教團提供)

響應4月22日世界地球日，靈鷲山生命和平大學與紐約 禪空間訂於本周末在線上舉辦2021「Here on Earth 海洋藝術祭」活動，分享14部青少年創作的關懷海洋影片；歡迎民眾加入跨國青年導演們的行列，一起保護海洋。

活動主辦方表示，靈鷲山開山住持心道法師長期推動「愛地球、愛和平」理念，為守護地球生態與海洋環境不遺餘力，心道法師說，「地球的未來，也是人類的未來」；為了讓環保的種子向下扎根，靈鷲山生命和平大學從去年11月起展開「青少年環保媒體教育 計畫」，培育兼具環保概念與媒體專業素養的青少年，學員實地走訪海洋生態並拍攝具有環保視野的影片，讓愛地球、愛和平的環保觀念傳遍全球；2021「海洋藝術祭」是青少年環保媒體教育計畫具體的成果展現，也是青少年對海洋之愛最直觀的呈現。

主辦方表示，兩日的活動將播放來自紐約、台灣、倫敦年輕人所拍攝的關懷海洋影片，呈現青少年對海洋生態的關心及他們眼中的環保生態觀，23日(周五)還有音樂會，藉由美聲療癒心靈，希望將青少年的藝術創作和音樂演出，獻給新冠疫情 的前線醫護及教育工作者、年長者及遭受疫情嚴重影響的社區和族群，並共同勾勒永續地球的美好未來；24日(周六)還有海洋藝術世界地圖，並舉行Here on Earth海洋藝術地圖互動式軟體成果發表。

兩場活動分別於23日(周五)晚7時和24日上午9時30分舉行，民眾均通過Zoom參與，Zoom連結：https://zoom.us/j/98043331885?pwd=c1JRbE0zNFBTQnJNMGVTQVgxbjNwQT09。