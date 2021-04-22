車行占人行道頻釀禍 民選官員忍無可忍

一名白人老婦在路過貝瑞吉大眾車行門口時不幸被撞死。（取自谷歌地圖）

布碌崙(布魯克林)多家車行長期霸占人行道、擺放銷售車輛，儘管社區反對聲不斷，但車行業主仍我行我素；車行門口過去頻繁發生行人被撞車禍 ，日前又一名老婦不幸命喪車輪下，對此當地民選官員表示「已忍無可忍」。

72歲的白人老婦蘭登(Carol Langdon)15日在步行經過位於貝瑞吉90街交4大道的大眾車行時，因人行道上擺滿汽車 ，被迫走出人行道，一名29歲司機正從車行開新車駛出，不幸將她撞死。

雖然警方將此案列為意外未逮捕任何人，但車行霸占人行道的行為再次成為社區強烈譴責的議題，管轄當地的市議員紀思廷(Justin Brannan)對此十分氣憤，稱自己至少從2018年就企圖阻止車行這種無良行為，但對方依舊我行我素。

紀思廷在2018年曾在市議會提案希望嚴懲這些霸占人行道的車行，累教不改者甚至會面臨吊銷營業執照，但可惜該提案至今未通過。

紀思廷說，「這場悲劇是完全可以避免的，這些汽車經銷商霸占人行道，當作私人展示台，已長達十年，很多業主被警察 警告過無數次，市警總局也非常清楚。」

但是因經銷商通常用來霸占人行道的車輛沒有車牌，所以警方無法對車輛開出罰單。

州參議員郭納德(Andrew Gounardes)也指出，此次車禍又一次證明需要加快道路安全的立法腳步，稱現狀正在殺死太多的紐約客，經銷商霸占人行道的行為必須立刻改變。