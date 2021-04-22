我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美確診逾3186萬 26.4%民眾完成接種

金山東南華人區 新增疫苗接種點 訪谷區民可多利用

曼哈頓檢察官萬斯 撤銷50年近6000起賣淫案件

記者金春香╱紐約報導
曼哈頓地區檢察官萬斯宣布停止起訴涉嫌賣淫者。(路透)
曼哈頓地區檢察官萬斯宣布停止起訴涉嫌賣淫者。(路透)

曼哈頓地區檢察官萬斯(Cyrus R. Vance)21日宣布，其辦公室將不再起訴從事賣淫和無證按摩人員，並撤銷過去50年近6000起賣淫及與賣淫有關的街頭遊蕩罪案件。

萬斯21日通過視訊出現在曼哈頓刑事法庭，要求法官撤銷914起賣淫案及無許可證按摩案件，以配合州府通過的賣淫去罪化法案，保證民眾不會因為害怕被逮捕或遣返而在受到傷害時不敢與警方交涉；萬斯還撤5080起與賣淫有關的街頭遊蕩案件，這些案件的被告通常都是跨性別者。

近6000起案件中，有些可追溯到上世紀70和80年代，萬斯稱這些案件是「另一個紐約遺留下的產物。」當時紐約致力於打擊賣淫，以樹立一個乾淨整潔的城市形象。

萬斯表示，過去十多年裡，其辦公室通過一手經歷，了解到將賣淫定罪並不能保證大家的安全，很多時候反而會導致相反的結果，會讓那些已經處於社會邊緣的人更加無路可走，因此多年來其辦公室已經改變策略，為涉嫌賣淫被捕者提供更多幫助和相關服務。

紐約法律援助處(Legal Aid Society)律師Abigail Swenstein表示，很多此前因賣淫被捕者是人口販運的受害者，在商業性交易中受到嚴重剝削，或僅因遊蕩法被逮捕，她接手的案子中大部分女性都是在按摩院被逮捕；曼哈頓地區檢察官辦公室的新規實施後，會進一步取消逮捕令、撤銷案件、及消除賣淫相關定罪，幫助這些人重返社會。

但萬斯指出，他們不會停止對皮條客、非法販賣人口者及嫖客的逮捕和控罪。

布碌崙(布魯克林)地區檢察官蔣沙樂(Eric Gonzalez)和皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)已經在今年早些時候宣布不再起訴因涉嫌賣淫而被逮捕者，並撤銷上百起賣淫案。

紐約 曼哈頓 布碌崙

上一則

州眾議員金兌錫 表態力挺楊愛倫、崔榮準參選第20選區市議員

下一則

葛謨彈劾調查啟動 討論逾200舉報

延伸閱讀

遲1年 曼哈頓哈利波特主題店6月3日開張

遲1年 曼哈頓哈利波特主題店6月3日開張
紐約州娛樂大麻合法化 納蘇郡撤千起大麻與賣淫指控

紐約州娛樂大麻合法化 納蘇郡撤千起大麻與賣淫指控
皇后區警員壓頸執法被控 證據不足免訴

皇后區警員壓頸執法被控 證據不足免訴
逼未成年少女賣淫 德州26歲男判25年

逼未成年少女賣淫 德州26歲男判25年
非裔社區集會 理查茲：打亞裔就是打我

非裔社區集會 理查茲：打亞裔就是打我

熱門新聞

陳夢琴在出現新冠症狀後半個月去世。(陳夢琴家人提供)

月初才打完疫苗 57歲華女染新冠送命

2021-04-19 02:28

紐約襲警頻傳 外州男闖紅燈被攔 向警潑酸

2021-04-19 00:05
28歲牙醫Madeline Park鼓勵害怕坐地鐵的亞裔女性、亞裔老人和亞裔LGBTQ坐出租車，向她報銷車費。她發起的Instagram賬號@cafemaddycab兩天內籌到10萬美金。(記者何卓賢／攝影)

快看世界／害怕坐紐約地鐵？亞裔搭出租車 她幫您報銷

2021-04-14 12:19
紐約市將於21日出現強烈雷暴天氣。(記者顏嘉瑩/攝影)

狂風豪雨…超強雷暴今襲紐約

2021-04-21 08:45
呂翠晶和丈夫在疫情爆發期間製作口罩，贈送給社區。(呂翠晶提供)

手縫萬枚口罩抗疫 華人洗衣店如今撐不下去待援

2021-04-16 15:43
布碌崙日落公園的民眾積極登記接種新冠疫苗，醫生表示，如果接種了一劑疫苗後不慎染疫，症狀消失後即可預約接種第二針疫苗。(Getty Images)

打完首針疫苗後感染新冠 醫生：很正常 症狀消失即可打第二針

2021-04-16 10:22

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
狂風豪雨…超強雷暴今襲紐約

狂風豪雨…超強雷暴今襲紐約

出獄「上海前首富」壽宴請來6官媒主播 驚動當局

出獄「上海前首富」壽宴請來6官媒主播 驚動當局
25年追蹤8000人 研究：50歲睡不飽 70歲後更易失智

25年追蹤8000人 研究：50歲睡不飽 70歲後更易失智
比利時駐韓大使夫人甩人巴掌 中國身分又惹眾怒

比利時駐韓大使夫人甩人巴掌 中國身分又惹眾怒
美「別去旅行」名單再增116國 加拿大上榜

美「別去旅行」名單再增116國 加拿大上榜