曼哈頓檢察官萬斯 撤銷50年近6000起賣淫案件

曼哈頓地區檢察官萬斯宣布停止起訴涉嫌賣淫者。(路透)

曼哈頓 地區檢察官萬斯(Cyrus R. Vance)21日宣布，其辦公室將不再起訴從事賣淫和無證按摩人員，並撤銷過去50年近6000起賣淫及與賣淫有關的街頭遊蕩罪案件。

萬斯21日通過視訊出現在曼哈頓刑事法庭，要求法官撤銷914起賣淫案及無許可證按摩案件，以配合州府通過的賣淫去罪化法案，保證民眾不會因為害怕被逮捕或遣返而在受到傷害時不敢與警方交涉；萬斯還撤5080起與賣淫有關的街頭遊蕩案件，這些案件的被告通常都是跨性別者。

近6000起案件中，有些可追溯到上世紀70和80年代，萬斯稱這些案件是「另一個紐約 遺留下的產物。」當時紐約致力於打擊賣淫，以樹立一個乾淨整潔的城市形象。

萬斯表示，過去十多年裡，其辦公室通過一手經歷，了解到將賣淫定罪並不能保證大家的安全，很多時候反而會導致相反的結果，會讓那些已經處於社會邊緣的人更加無路可走，因此多年來其辦公室已經改變策略，為涉嫌賣淫被捕者提供更多幫助和相關服務。

紐約法律援助處(Legal Aid Society)律師Abigail Swenstein表示，很多此前因賣淫被捕者是人口販運的受害者，在商業性交易中受到嚴重剝削，或僅因遊蕩法被逮捕，她接手的案子中大部分女性都是在按摩院被逮捕；曼哈頓地區檢察官辦公室的新規實施後，會進一步取消逮捕令、撤銷案件、及消除賣淫相關定罪，幫助這些人重返社會。

但萬斯指出，他們不會停止對皮條客、非法販賣人口者及嫖客的逮捕和控罪。

布碌崙 (布魯克林)地區檢察官蔣沙樂(Eric Gonzalez)和皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)已經在今年早些時候宣布不再起訴因涉嫌賣淫而被逮捕者，並撤銷上百起賣淫案。