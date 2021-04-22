嬌生疫苗叫停 網絡謠言四起 黃敏儀聯手華醫：勿信疫苗會致癌

伍賢漢(左一起)、劉季高、黃敏儀、吳佩詩與亞美醫師協會外展部經理黃雪莉呼籲民眾勿信謠言，早日接種新冠疫苗。(記者牟蘭╱攝影)

嬌生 (Johnson & Johnson)新冠疫苗 被叫停，加上網絡瘋傳謠言，如接種疫苗會致癌或改變DNA，還可能導致自閉症等，引起民眾對疫苗擔憂；對此，第20選區市議會參選人黃敏儀(Sandra Ung)21日聯手亞美醫師協會「現身說法」，呼籲民眾勿信謠言，安心接種疫苗，共同抵抗疫情。

根據市府的消息，郵遞區號11354與11355的疫情指數居高不下，12日至18日的數據顯示，11355的七天陽性率達8.69%，位列全市第三高，僅次於排名第一的11417皇后區歐松公園(Ozone Park)與排名第二的11436的南牙買加地區。

社群網絡日前瘋傳新冠疫苗的謠言，更有人日前在皇后區61街與皇后大道(Queens Boulevard)7號線地鐵入口前，張貼「12個疫苗真相」的告示，聲稱疫苗可能導致自閉症等錯誤信息，引發民眾對疫苗安全性的擔憂。

黃敏儀21日表示，因為這些謠言，以及嬌生疫苗被政府叫停，增加民眾對疫苗的擔憂；她以自己與父母的接種經歷「現身說法」，並稱，她的父母接種輝瑞(Pfizer)疫苗並無不良反應，她接種莫德納 (Moderna)出現發燒、疲勞等副作用，但症狀一天後消失，「與染疫相比，這些副作用不算什麼」。

亞美醫師協會總裁和會長劉季高表示，新冠疫苗都經過臨床三期的實驗，其中輝瑞與莫德納採用mRNA技術，疫苗注射後，不會進入細胞核，不會引起致癌或改變DNA等問題；他說，網絡近期瘋傳的謠言沒有任何科學依據，呼籲民眾若對疫苗有任何疑問，應諮詢醫生專業意見。

劉季高說，若民眾近期計畫進行手術，或有嚴重的傳染病，抑或患有風濕等疾病應先詢問醫生，再接種疫苗；但他說，若民眾只是對花粉、食物或寵物等過敏，或在備孕或懷孕期間的女性，基於疫苗的原理，建議這類民眾接種。

對於疫苗的副作用，劉季高說，已有百萬民眾接種了嬌生疫苗，但只有七例出現血栓問題，比例極低，呼籲民眾不要過分擔憂；他表示，若民眾接種疫苗後，出現呼吸困難或喉嚨腫脹等問題，應立即尋求專業的醫療協助。

亞美醫師協會首席醫療官吳佩詩與醫療總監伍賢漢表示，接種新冠疫苗後，需要數周的時間才能產生抗體，且疫苗的防止病毒率並非百分之百，呼籲民眾接種後，仍需保持社交距離，戴口罩，避免把病毒傳染給易感人群。