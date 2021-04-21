世報理財微講座 談企業主商業規畫

掃描二維碼，觀賞完整理財講座。

在「後疫情時代」時期，雖有部分商家營運走入困境甚至倒閉，但也有許多企業因為提前做好規畫，成功將危機化為轉機；此外，也有許多人決定在此時創業當老闆，造就「創業榮景期」。

身為小型企業主的華裔 移民們，該如何做好企業規畫，讓公司除了賺錢，還能夠穩定地省稅與發展？世界日報特別推出「2021《牛理財NEW理財》微講座系列影片」，邀請金融市場及理財領域相關的專家與規畫師擔任講者，以主題問答方式，為廣大華人社區分享後疫情時代的投資方向及財務規畫。

今年2月開始陸續推出《當下時局財富規畫的掌控策略》、《退休收入的靈活性》等不同主題講座，帶領觀眾探討了稅務及退休規畫，有興趣的讀者可搜尋YouTube 頻道「世界日報活動 World Journal Event」觀賞影片。

第三支影片《企業主的商業規畫》已於日前上線，本期節目邀請到紐約人壽公司副總裁、華裔市場總監孫東明(Dongming Sun)先生擔任主講人。本期節目將借助他對華裔社區中小企業的研究及觀察，分享及解析在企業持續經營及傳承過程中，企業主遇到的問題及應對策略的規畫，相信本期內容將會帶給正在籌畫創業及傳承事業的觀眾一些關於商業規畫的基本認知。

欲觀看完整理財講座影片，請至連結：bit.ly/wjniu4或掃描本文二維碼前往觀看，觀影完畢後別忘了參加第三期有獎問卷活動，答案就藏在影片中，填妥問卷送出即可參加抽獎；本期獎品為美國熱銷的Winix空氣清淨機及Amazon現金禮卡等豐富好禮，有興趣的讀者可掃描片尾二維碼或參照YouTube影片說明或留言處共襄盛舉。上期活動的幸運頭獎得主為來自紐約州 的Wendy Cen，獲得250元Amazon現金禮卡乙張，完整得獎名單公布於第二期YouTube影片留言處及世界新聞網活動頻道。

問卷最後亦可報名紐約人壽於5月12日( 周三)東岸時間晚7時舉行的講座，將針對本期議題作更深入的探討，並設有現場Q&A問答環節為觀眾解惑，感興趣的讀者切勿錯過。